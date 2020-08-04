Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает The Independent.

Налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека является, по словам Маска, конечной целью проекта. Предприниматель добавил, что благодаря данной технологии можно будет транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов человека.

Как отмечает издание, чип позволит снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Устройство стимулирует высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

Маск особо подчеркнул, что при помощи этого изобретения люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.

В июле 2019 года Маск впервые рассказал о разработках способа прямого подключения человеческого мозга к компьютеру на презентации Neuralink в Сан-Франциско. Компания разработала гибкие «нити» толщиной 4–6 микрометров, вживляющиеся с помощью игл. Чтобы безопасно довести их до мозга, компания также разработала нейрохирургического робота. Системой можно будет управлять с помощью смартфона.

К тестированию технологии на людях ученые планировали приступить во II квартале 2020 года. Для этого необходимо получить одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

В разработку технологии было вложено $150 млн, из них сам Илон Маск вложил $100 млн.