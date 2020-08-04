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Известия.ru

Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил возможности мозговых чипов, которые разрабатывает его стартап. Они дадут людям возможность слышать звуки за пределами привычных частот. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает The Independent.

Налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека является, по словам Маска, конечной целью проекта. Предприниматель добавил, что благодаря данной технологии можно будет транслировать музыку прямо в мозг или регулировать уровень гормонов человека.

Как отмечает издание, чип позволит снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Устройство стимулирует высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

Маск особо подчеркнул, что при помощи этого изобретения люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.

В июле 2019 года Маск впервые рассказал о разработках способа прямого подключения человеческого мозга к компьютеру на презентации Neuralink в Сан-Франциско. Компания разработала гибкие «нити» толщиной 4–6 микрометров, вживляющиеся с помощью игл. Чтобы безопасно довести их до мозга, компания также разработала нейрохирургического робота. Системой можно будет управлять с помощью смартфона.

К тестированию технологии на людях ученые планировали приступить во II квартале 2020 года. Для этого необходимо получить одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

В разработку технологии было вложено $150 млн, из них сам Илон Маск вложил $100 млн.

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1 комментарий
№1
04.08.2020 15:23
Цитата, q
слышать звуки за пределами привычных частот
И как мозг отличит неслышимые частоты от слышимых? З-з-з какой частоты услышит человек, если он эту частоту не слышит?
Кстати, чтобы чип загнал в мозг неслышимую частоту, нужен ещё микрофон для такой частоты и батарейка к нему.
Цитата, q
транслировать музыку прямо в мозг
"Бананы" в уши уже не по фэншую?
Цитата, q
регулировать уровень гормонов человека.
Если организм снизил или повысил уровень какого-то гормона, значит на то была причина. Если не устранить эту причину и начать бомбить мозг командами "добавь (убавь) гормон", то так и до "цитокинового шторма" можно докомандоваться.
Цитата, q
Устройство стимулирует высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.
Вот, вот... И я об этом.
Лет двадцать тому назад в советском научно-популярном фильме показали кота с таким чипом в мозгу. Когда кот нажимал на педальку, то чип давал команду его мозгу выработать порцию гормона удовольствия. В результате кот не отходил от педальки. Чтобы он поел и попил чип приходилось отключать.
Так что Маск нового не придумал ничего. От слова "совсем ничего". Подсадить человека на стимуляторы - идея древняя, как сам мир.
Цитата, q
люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.
Неужели? Для этого надо будет у людей с неповреждённым мозгом записать "программу команд" для конечностей. А такая программа у каждого человека немного отличается. Так что для такой функции надо ещё столько всего сделать...
Цитата, q
сам Илон Маск вложил $100 млн.
Пусть сначала погасит долги Теслы, которые получены при его "великом руководстве".
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