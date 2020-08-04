Серийный выпуск российского электромобиля запланировали начать в конце года

В Тольятти в конце 2020 года планируют начать серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом "внесла свои коррективы" в реализацию проекта. Мантуров выразил надежду, что к концу года будут завершены "все сертификационные процедуры".

Глава Минпромторга рассказал, что компании потребовались дополнительные инвестиции в 100 млн рублей. Вопрос рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

Мантуров не исключил экспорта российских электромобилей.

В 2019 году гендиректор компании Zetta Денис Щуровский заявлял, что в базовой комплектации машина "будет стоить от 450 тыс. рублей".

Антон Антонов