Войти
Деловая газета "Взгляд"

Серийный выпуск российского электромобиля запланировали начать в конце года

521
0
0
Источник изображения: Zetta/Youtube

В Тольятти в конце 2020 года планируют начать серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом "внесла свои коррективы" в реализацию проекта. Мантуров выразил надежду, что к концу года будут завершены "все сертификационные процедуры".

Глава Минпромторга рассказал, что компании потребовались дополнительные инвестиции в 100 млн рублей. Вопрос рассмотрит экспертный совет Фонда развития промышленности, передает ТАСС.

Мантуров не исключил экспорта российских электромобилей.

В 2019 году гендиректор компании Zetta Денис Щуровский заявлял, что в базовой комплектации машина "будет стоить от 450 тыс. рублей".


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.08.2020
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
06.01.2020
ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных "стратегов" Ту-95МС
14.05.2019
Переход ОАК в Ростех завершится в 2020 году
31.10.2016
Каким путем пойдет российская оборонка
24.02.2015
"Калашников" начнет выпускать разведывательные беспилотники и катера
09.04.2014
«Так и мы не простачки!»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.08 15:23
  • 35
Перехватчик МиГ-41: «Лисья гончая» XXI века - Naked Science
  • 04.08 15:23
  • 1
Маск рассказал подробности о разработке мозговых чипов
  • 04.08 15:08
  • 2
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 14:53
  • 1
Ноутбуки "Аквамарин" с операционной системой спецназначения Astra Linux адаптированы для российских условий эксплуатации
  • 04.08 14:40
  • 1
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 04.08 14:27
  • 1
Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой
  • 04.08 13:59
  • 1
Турбовинтовой штурмовик Embraer EMB-314 Super Tucano могут показать в Киеве
  • 04.08 13:54
  • 1
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-95МСМ взлетит до конца августа
  • 04.08 13:40
  • 1
Продолжается плановое оснащение ВДВ новыми и перспективными образцами вооружения и военной техники
  • 04.08 13:38
  • 4
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 04.08 13:33
  • 3
Скорость и огневая мощь: багги на базе "Тигра" покажут на "Армии-2020"
  • 04.08 13:22
  • 92
Бессмысленный «Прибой»
  • 04.08 12:44
  • 2
Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет
  • 04.08 12:38
  • 2
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 04.08 11:54
  • 5
CNN (США): вывод войск из Германии может стать последним подарком Трампа Путину перед выборами