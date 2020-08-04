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Вестник Мордовии

Непривычное зрелище: Т-90С под турецкими флагами "воюют" в Нахичевани

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Источник изображения: Фото: mod.gov.az

На азербайджано-турецких широкомасштабных учениях с боевой стрельбой активно применяются танки Т-90С и БТР-82А. Сайт военного ведомства Азербайджана опубликовал фото и видеорепортажи из района учебных "боевых действий". В частности видны "девяностые" с турецкими флагами на антеннах.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Военнослужащие двух стран совместно действуют на этой технике. Мотострелковые и бронетанковые подразделения проводят атаку позиций условного противника.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Это не первые такие совместные маневры, в которых отрабатывались вопросы взаимодействия. Турецкие военные и ранее имели возможность оценить характеристики этих и других боевых машин, находящихся на вооружении Азербайджана.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Одновременно в Баку заявили, что вооруженные силы способны ударить по выбранным целям, находящимся в глубине обороны противника. В то же время опровергается применение в ходе недавних событий тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и реактивных установок "Град".

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Страны
Азербайджан
Турция
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Т-90 "Владимир"
Т-90С
ТОС-1
Проекты
Военные учения
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