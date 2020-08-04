Непривычное зрелище: Т-90С под турецкими флагами "воюют" в Нахичевани

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

На азербайджано-турецких широкомасштабных учениях с боевой стрельбой активно применяются танки Т-90С и БТР-82А. Сайт военного ведомства Азербайджана опубликовал фото и видеорепортажи из района учебных "боевых действий". В частности видны "девяностые" с турецкими флагами на антеннах.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Военнослужащие двух стран совместно действуют на этой технике. Мотострелковые и бронетанковые подразделения проводят атаку позиций условного противника.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Это не первые такие совместные маневры, в которых отрабатывались вопросы взаимодействия. Турецкие военные и ранее имели возможность оценить характеристики этих и других боевых машин, находящихся на вооружении Азербайджана.

Источник изображения: Фото: mod.gov.az

Одновременно в Баку заявили, что вооруженные силы способны ударить по выбранным целям, находящимся в глубине обороны противника. В то же время опровергается применение в ходе недавних событий тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и реактивных установок "Град".