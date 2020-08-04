Астронавтов Crew Dragon встретили на Земле после возвращения с МКС

Астронавты Роберт Бенкен и Даглас Херли смогли покинуть капсулу после возвращения космического корабля Crew Dragon на Землю. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA на своем сайте.

После небольшого ожидания астронавты выбрались наружу из космического корабля с помощью персонала. Отмечается, что некоторое время внутри капсулы Бенкену и Херли пришлось провести из-за повышенного содержания тетраоксида диазота. Как пишет РЕН ТВ, слишком токсичной оказалась поверхность корабля после приземления.

Также сообщается, что космический корабль вернут SpaceX. Компания проверит данные и характеристики космического корабля на протяжении всего испытательного полета, чтобы завершить сертификацию системы. Ожидается, что процесс сертификации займет около шести недель.

Ранее 2 августа американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Хёрли и Робертом Бенкеном приводнился неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе.

Сразу после приземления президент США Дональд Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с возвращением на Землю после испытательного полета, выразил всем благодарность и отметил, что это первое за 45 лет приводнение космического корабля в США.

Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС в субботу, 1 августа, в 19:35 по времени Восточного побережья США (2:35 мск 2 августа). Менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич отметил, что точное место посадки будет зависеть от погодных условий, а также от таких параметров, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал.

31 мая корабль штатно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Астронавты Боб Бенкен и Даг Хёрли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами». Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.