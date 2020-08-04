«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур

Почему его создание заняло четверть века и для чего он нужен

Многофункциональный модуль «Наука» (МЛМ) готов к отправке на космодром Байконур. Все официальные работы завершены, а в цеху ГКНПЦ имени Хруничева состоялась встреча, посвященная завершению работ. Предполагается, что состав с модулем «Наука» отправится 6 августа. Создание и подготовка модуля длились почти четверть века. Почему создание МЛМ затянулось так сильно и зачем российским космонавтам так нужен этот модуль, рассказывают «Известия».

Немного истории

Работы над многофункциональным лабораторным модулем начались в 1995 году. Предполагалось, что «Науку» создадут на основе дублирующего модуля «Заря» (ФГБ-1), после того как «Заря» в 1998 году займет свое место в будущей Международной космической станции и в дублере не будет больше необходимости. Однако даже после запуска «Зари» работы шли очень медленно, и фактически создание комплекса началось лишь в 2004 году, когда было официально принято решение Росавиакосмоса «О порядке проведения работ по многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) с использованием задела по ФГБ-2».

Проблемы с финансированием затормозили своевременное создание «Науки». Сначала готовность модуля запланировали на 2007 год, затем начались переносы, и реально модуль был готов к отправке лишь к 2013 году. Очень показательно, что примерно в это время на официальном сайте ГКНПЦ имени Хруничева перестали обновлять информацию, остановившись на следующей фразе: «В настоящее время в ГКНПЦ проводятся работы по изготовлению и сборке летного изделия, завершение которых планируется к концу 2012 года. В I квартале 2013 года планируется передача летного изделия в РКК «Энергия» для дальнейших комплексных испытаний». Так с тех пор обновлений и не было.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

Затем начались внезапные переносы дат запуска. Первоначальный старт назначили на 2014 год, затем отложили, еще раз отложили и вновь сделали это. Так добрались до 2017 года, когда наконец вскрылись причины переноса. Официально было объявлено, что в 2013 году в двигательной системе «Науки» во время подготовки модуля к отправке на Байконур специалистами РКК «Энергия» были обнаружены загрязнения. Модуль был отправлен обратно, в центр имени Хруничева, где его в течение нескольких лет пытались вернуть к жизни. Это сложнейшая работа, так как двигательная система лабораторного модуля включает сотни метров топливопроводов, сильфонных камер, которые просто нет возможности разобрать и промыть.

И вот лишь летом 2020 года стало известно о завершении работ и готовности модуля к отправке на Байконур. Почти 16 лет создания и ремонтных работ завершены. Если всё пойдет по плану, то 6 августа «Наука» отправится по железной дороге на Байконур, после чего уже на месте в монтажно-испытательном корпусе (МИК) будут проведены финальные тестирования и сам 20-тонный модуль будет собран с ракетой-носителем «Протон-М». Запуск предполагается на апрель 2021 года.

Зачем нужна «Наука»?

А зачем нужен этот модуль на Международной космической станции, неужели там недостаточно места, и почему требовался именно многофункциональный лабораторный модуль? Всё дело в том, что Международная космическая станция, несмотря на ее совместное использование, фактически разделена на две части — российский и американский сегмент. И до сих пор российский сегмент очень невелик по объему. В его состав входят служебный модуль «Звезда», малый исследовательский модуль «Поиск», модуль «Рассвет» и функционально-грузовой модуль «Заря», который используется большей частью в качестве складского помещения, туда перетаскивают большую часть запасов и продовольствия, приходящего в грузовых космических кораблях. Всего же жилого объема в российском сегменте получается около 70 кубометров, при этом в американском — почти в десять раз больше. «Наука» добавит к российскому сегменту еще практически 70 кубических метров герметичного пространства и станет самым большим обитаемым модулем среди наших.

Особенно российским космонавтам не хватает места для проведения экспериментов. Если смотреть ролики с МКС, то видно, что у них нет специального помещения под это и съемку часто проводят практически «в проходе». Именно эту проблему и должна решить «Наука».

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

Предполагается, что в ближайшее время увеличится скорость проведения российских научных экспериментов и время их прохождения от задумки до проведения сильно сократится. Во многом этого получится достичь, уменьшив административную волокиту на Земле и внедрив принцип «одного окна», куда смогут обратиться компании, которым необходимо провести эксперимент в космосе. И вот тогда и потребуется дополнительное место для проведения научных экспериментов в российском сегменте, для чего и создавалась «Наука». Совсем недавно на МКС как раз прошла серия испытаний по 3D-биопечати российской научной компании «3D-биопринтинг». В декабре 2018 года российским специалистам удалось получить первые результаты эксперимента по печати органов на МКС: биопринтер напечатал в невесомости конструкт щитовидной железы мыши и хрящевую ткань человека.

В модуле установлено большое количество универсальных посадочных мест под исследовательскую аппаратуру. Станет гораздо проще привезти уникальное оборудование для эксперимента, установить его и провести, без необходимости искать для этого специальное место.

Каюта, туалет и манипулятор

Российские космонавты получат возможность проводить эксперименты в открытом космосе без выхода туда. Этому поможет специальный робот ERA, установленный на многофункциональном лабораторном модуле. ERA — это специальный робот-манипулятор, разработанный для «Роскосмоса» Европейским космическим агентством (ESA). Он представляет собой роботизированную руку длиной 11 м и массой 1800 кг. Робот имеет несколько точек крепления к модулю и может «переходить» по внешней поверхности модуля, чтобы работать из наиболее удобного места.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин Источник изображения: iz.ru

При помощи ERA российские космонавты смогут доставлять оборудование из модуля в открытый космос и наоборот, возвращать результаты экспериментов снаружи станции внутрь. При этом точность позиционирования манипулятора всего 5 мм, поэтому с его помощью можно захватывать и передвигать даже самые миниатюрные вещи. Робот может даже переносить космонавтов с места на место. Обычно переход по внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос — это сложная и требующая много времени операция. А тут можно будет зацепиться за руку робота и «перелететь» в нужное место.

Но не только наукой можно заниматься в модуле. В «Науке» есть и каюта, еще одно спальное место для космонавта. Предполагается, что когда американские астронавты начнут полноценно летать на Crew Dragon, российские экипажи будут состоять из трех космонавтов и спальных мест в российском сегменте будет не хватать. Для этого в «Науке» и предусмотрена удобная и полноценная каюта. Кроме того, в «Науке» полетит еще и туалет, второй стационарный туалет российского сегмента. Всегда удобно иметь запасное «посадочное место» на случай поломки.

Успеть до апреля

По планам «Наука» покидает цех 6 августа и отправляется на Байконур. Там уже ждет ракета-носитель «Протон-М» для ее запуска. Но уже на космодроме многофункциональный лабораторный модуль ждет итоговая сборка и проверка. Модуль протестируют на работоспособность отдельных элементов и устойчивость к вибрациям, которые возникнут во время старта. После чего модуль будет присоединен к ракете-носителю и подготовлен к запуску.

Сейчас предполагается, что «Науку» пристыкуют к модулю «Звезда», убрав стыковочный отсек-модуль «Пирс» (СО1). Сразу после этого в модуль можно будет заходить и использовать его, однако для того, чтобы он заработал на полную, понадобится несколько выходов в открытый космос. Нужно будет активировать всё оборудование и убрать внутрь грузы, что поедут к МКС «снаружи модуля». Есть на «Науке» и стыковочный узел АПАС (андрогинно-периферийный агрегат стыковки), созданный по международным стандартам и разработанный еще для программы «Союз–Аполлон». С его помощью к «Науке» можно будет пристыковать даже Crew Dragon от компании SpaceX.

Фото: Global Look Press/Roscosmos Источник изображения: iz.ru

К настоящему времени срок работы Международной космической станции установлен до 2024 года. Но уже сейчас понятно, что это далеко не финал, сроки работы станции будут продлевать и дальше, как минимум до 2030 года или создания полноценной замены. А значит, если «Наука» отправится в космос в 2021 году, то времени на использование у российских космонавтов будет достаточно. Пусть и с огромным опозданием, задержками и длящимися годами переработками, но «Наука», очень хочется надеяться, все-таки займет свое место на Международной космической станции. Первый большой шаг для этого сделан.

Михаил Котов