Смена колес: новые бронемашины изменят облик ВДВ

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» первыми получат разведывательные подразделения и части специального назначения ВДВ. Машины, которые начали поступать десантникам в этом году, отлично защищены от пуль и осколков и вооружены скорострельными автоматическими пушками. В дальнейшем ими могут оснастить и аэромобильные соединения. По мнению экспертов, такая техника радикально повысит мобильность и защищённость десантников.

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» первыми получат разведывательные подразделения и части специального назначения ВДВ. Машины, которые начали поступать десантникам в этом году, отлично защищены от пуль и осколков и вооружены скорострельными автоматическими пушками. В дальнейшем ими могут оснастить и аэромобильные соединения. По мнению экспертов, такая техника радикально повысит мобильность и защищённость десантников.

Новинка для ВДВ

Первыми в Воздушно-десантных войсках новейшие бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ» получат спецназ и разведчики, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Прорабатывается также вопрос об оснащении этими машинами недавно созданных аэромобильных частей и соединений. Правда, сроки перевооружения будут зависеть от выполнения гособоронзаказа. Поставлять десантникам бронеавтомобили планируют в нескольких вариантах, включая транспортный и вооружённый пушкой или миномётом.

Накануне командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что в нынешнем году десантники получат партию машин К-4386 «Тайфун-ВДВ» для опытной эксплуатации. Массовые поставки её в войска ожидаются со следующего года. Ранее появилась информация, что переводить на новые броневики будут целыми батальонами.

Это свидетельствует о серьезных переменах в ВДВ, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. По мнению специалиста, речь идет о смене концепции Минобороны по использованию данных войск. Новая техника нужна, чтобы превратить десант в силы быстрого реагирования и основу для экспедиционных контингентов. Здесь особенно важны такие показатели как мобильность и скорость развёртывания.

— Мы видели, что в Сирии оказались востребованы именно колёсные машины, — отметил эксперт. — Все перемещения российских подразделений проходят на них. И в данном случае отличная защищённость «Тайфуна-ВДВ» очень пригодится. Устойчивость к взрывам у этой техники лучше, чем у БМД, а по вооружению она не уступает БТР-82.

По словам эксперта, хотя «Тайфуны» и можно десантировать с парашютом, особенно перспективно новые машины выглядят для оснащения аэромобильных частей ВДВ нового типа.

«Тайфун» на колёсах

24 июня на параде в Москве показали тройку К-4386 «Тайфун-ВДВ» в варианте с установленным боевым модулем. Четырёхколёсный бронеавтомобиль оснащён скорострельной 30-миллиметровой пушкой и пулемётом.

Но не все К-4386, разработанные на «Ремдизеле» для ВДВ, будут иметь подобную комплектацию. В семействе «Тайфун-ВДВ» имеются и другие варианты с различным вооружением, а также есть обычная транспортная версия для перевозки семи человек или грузов.

На форуме «Армия-2020» продемонстрируют самоходный миномёт «Дрок», выполненный на основе этого броневика. Внутри машины перевозят боезапас, состоящий из сорока 82-миллиметровых мин. Благодаря компьютеризированной системе управления огнём машина способна с особой точностью поддерживать огнём десантников в любых условиях. Кроме обычных боеприпасов для неё разработаны новые, с повышенными дальностью и мощностью.

«Тайфун-ВДВ» с самого начала проектировали с учётом возможности десантирования с парашютом. Это уникальная функция для тяжёлого бронированного автомобиля. По массе он лишь немного легче новейшей БМД-4М. При этом на одной заправке 200-литрового бака четырёхколёсная машина может проехать по дорогам до 1,2 тыс. км. Это серьёзно превышает запас хода гусеничной техники.

Бронированную машину с полной массой в 13,5 т приводит в движение двигатель мощностью 350 лошадиных сил. Коробка передач — автоматическая. В подвеске используются гидропневматические амортизаторы, что позволяет изменять клиренс. Такая функция удобна для транспортировки техники на самолётах военно-транспортной авиации.

Конструкция броневика позволяет ему выдерживать без вреда для находящихся внутри людей взрыв шести килограммов тротила под колесом или четырёх — под днищем. Колёса с системой автоматической подкачки воздуха выдерживают многочисленные прострелы пулями.

В 2017 году «Тайфун-ВДВ» участвовал в специальной экспедиции Главного автобронетанкового управления. Перспективные машины проехали из Подмосковья до юга страны, совершили восхождение на одну из высочайших точек Эльбруса и вернулись в столицу.

Государственные испытания новой техники планировали завершить в конце 2019-го. Но в мае этого года Минобороны сообщило, что они ещё продолжаются.

Аэромобильность ВДВ

Оборонное ведомство заявляет о планах к 1 января 2021 года добиться укомплектованности ВДВ современной техникой на 70%. Только в нынешнем году войска получат более 600 единиц вооружений. В их число входят как традиционные гусеничные БМП-4М, так и машины, предназначенные для новой концепции использования.

Одним из важнейших компонентов идущей реформы ВДВ стало создание в них частей нового типа. Традиционные воздушно-десантные и десантно-штурмовые части приспособлены для переброски самолётами военно-транспортной авиации.

Сейчас же в ВДВ, на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, созданы экспериментальные аэромобильные подразделения. Их вместе с техникой и артиллерией доставляют к месту боя на транспортных Ми-8 и тяжёлых Ми-26.

Часть уже прошла обкатку на крупных учениях в 2018 и 2019 годах. Опыт был признан успешным. Вертолётами на передовую и в ближний тыл противника доставляли не только бойцов и артиллерию, но и специальную технику: вооружённые пикапы, лёгкие багги и мощные квадроциклы. С воздуха бригаду нового типа поддерживали приданные ей многочисленные ударные винтокрылые машины.

Может новая колёсная техника пригодиться и в десантно-штурмовых, и аэромобильных частях. Основным вариантом их применения является высадка без использования парашютов. Самолёты приземляются с техникой и личным составом на аэродромах рядом с зоной боевых действий или на захваченных территориях в тылу у противника. Оттуда десантники могут выдвинуться в назначенный район на хорошо вооружённых и бронированных колёсных машинах с большим запасом хода.