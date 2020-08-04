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Назван риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

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Первая демонстрация испытаний "Посейдона"
Первая демонстрация испытаний "Посейдона".
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Российский перспективный подводный беспилотный плавательный аппарат «Посейдон», который в апреле 2018 года в Великобритании назвали оружием «Судного дня», имеет «множество преимуществ» по сравнению с субмариной с экипажем на борту, заявил РИА Новости военный эксперт Александр Жилин.

По его словам, данная торпеда «постоянно может находиться на боевом дежурстве и выполнять поставленные задачи в любое время». Комментатор отметил, что беспилотники такого класса «требуют большой ответственности, поскольку управление идет через программное обеспечение».

Согласно Жилину, возможные риски при эксплуатации «Посейдона» невелики. «Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная», — уверен комментатор.

В мае РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Посейдон» впервые будет запущен осенью текущего года. Пуск произойдет с борта атомной подводной лодки «Белгород». Источник добавил, что торпеды «в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов».

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