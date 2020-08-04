«Без США будет сложно»: как Кравчук установит мир в Донбассе

Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу
К решению конфликта в Донбассе необходимо привлечь США как влиятельного игрока, уверен глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что за это будет ратовать Украина, есть сохранится "тупиковая ситуация". Но это только планы, так как у американцев есть и свои проблемы, признал политик.
Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
«Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира в Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Украинский политик также выразил мнение, что нельзя добиться мира, «если ни с кем не вести переговоры». Он подчеркнул, что «готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документ, который навредит его стране».
В частности, он раскритиковал позицию российской стороны, которая настаивает на предоставлении особого статуса самопровозглашенным республикам Донбасса, как это прописано в Минских соглашениях. «Но там написано так, что мы и сами не понимаем, о чем идет речь», - заявил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому обсудить с Кравчуком, а также со своим предшественником и Леонидом Кучмой, который ранее возглавлял делегацию в контактной группе, пункты Минских соглашений.
"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером [бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему главе государства Владимиру Зеленскому] и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?» - написала Захарова на своей странице в Facebook.
"Немаловажный факт - из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано", - добавила представитель ведомства.
Стоит отметить, что Кравчук и ранее признавался, что не понимает, что означает «особый статус». «Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус», - заявил Кравчук в интервью «Громадьске».
При этом в интервью «РБК. Украина» он пообещал, что будучи главой делегации от Украины сделает все для того, чтобы установить мир в своей стране. «Миссия одна - закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений», - подчеркнул он, отметив, что хочет, чтобы мир был как в Донбассе, так и на Украине.
Что касается статуса донбасских республик, он заявил, что выступает за «управление, приносящее пользу людям, которые там живут». Он отметил в беседе с изданием, что граждане должны почувствовать, «что они хозяева своей земли».
Тем временем эксперты отмечают, что Кравчук из тех политиков, которые разбрасываются заявлениями, а потом используют их в свою пользу. Такое мнение, в частности, выразил директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он отметил, что обещания первого президента Украины никак не повлияют «на содержательную сторону переговорного процесса» по урегулированию конфликта в Донбассе.
«А растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса - это просто риторика и декларация. Он такой человек, который сначала бросает слова, а потом перекручивает на нужный ему лад», - считает Рудяков.
Ангелина Мильченко