«Без США будет сложно»: как Кравчук установит мир в Донбассе

Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу

К решению конфликта в Донбассе необходимо привлечь США как влиятельного игрока, уверен глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил, что за это будет ратовать Украина, есть сохранится "тупиковая ситуация". Но это только планы, так как у американцев есть и свои проблемы, признал политик.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет тупиковая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира в Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», - сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Но он отметил, что это произойдет позже, так как у американских властей достаточно проблем в своей стране. «Там выборы на носу, коронавирус, много разных проблем. Я говорю о перспективе», - добавил Кравчук.

Украинский политик также выразил мнение, что нельзя добиться мира, «если ни с кем не вести переговоры». Он подчеркнул, что «готов говорить с кем угодно, но никогда не подпишет документ, который навредит его стране».

В частности, он раскритиковал позицию российской стороны, которая настаивает на предоставлении особого статуса самопровозглашенным республикам Донбасса, как это прописано в Минских соглашениях. «Но там написано так, что мы и сами не понимаем, о чем идет речь», - заявил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, посоветовала нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому обсудить с Кравчуком, а также со своим предшественником и Леонидом Кучмой, который ранее возглавлял делегацию в контактной группе, пункты Минских соглашений.

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером [бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему главе государства Владимиру Зеленскому] и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях?» - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что все четверо «в теме». «Двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы", - напомнила Захарова.

"Немаловажный факт - из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано", - добавила представитель ведомства.

Стоит отметить, что Кравчук и ранее признавался, что не понимает, что означает «особый статус». «Особый статус Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управление, но не статус», - заявил Кравчук в интервью «Громадьске».

При этом в интервью «РБК. Украина» он пообещал, что будучи главой делегации от Украины сделает все для того, чтобы установить мир в своей стране. «Миссия одна - закончить войну, чтобы на Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно: без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений», - подчеркнул он, отметив, что хочет, чтобы мир был как в Донбассе, так и на Украине.

«Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы», - заверил бывший президент страны, не указав, на какие конкретно уступки он готов пойти.

Что касается статуса донбасских республик, он заявил, что выступает за «управление, приносящее пользу людям, которые там живут». Он отметил в беседе с изданием, что граждане должны почувствовать, «что они хозяева своей земли».

Тем временем эксперты отмечают, что Кравчук из тех политиков, которые разбрасываются заявлениями, а потом используют их в свою пользу. Такое мнение, в частности, выразил директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он отметил, что обещания первого президента Украины никак не повлияют «на содержательную сторону переговорного процесса» по урегулированию конфликта в Донбассе.

«А растиражированные СМИ заявления Кравчука о поиске компромисса - это просто риторика и декларация. Он такой человек, который сначала бросает слова, а потом перекручивает на нужный ему лад», - считает Рудяков.

Ангелина Мильченко