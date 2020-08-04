Ливийская армия Хафтара обратилась к США

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара направила послание властям США, сообщают источники.

ЛНА настаивает "на международном контроле за сухопутными и морскими терминалами". По мнению ЛНА, это позволит "не допустить попадания оружия в руки Правительства национального согласия", а также помешает "переброске вооружений и техники" Турцией.

Армия Хафтара отказывается вести переговоры с Анкарой и требует "вывода наемников и милиций", передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Кроме того, ЛНА выступает против вхождения различных вооруженных группировок в состав госучреждений, как предлагает правительство в Триполи.

В субботу Хафтар заявил о готовности "противостоять турецкой интервенции". Он подчеркнул, что "турки оставались в Ливии в течение 300 лет", народ Ливии от них "не видел ничего, кроме зла". Хафтар заявил, что необходимо "изгнать колонизаторов".

Напомним, американские власти предупредили Хафтара о том, что могут ввести санкции против него "из-за отказа возобновить экспорт нефти".

Востоковед Григорий Лукьянов рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ.

В Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

Антон Антонов