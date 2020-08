Crew Dragon совершил посадку на воду в Мексиканском заливе

Члены экипажа сообщили, что чувствуют себя хорошо

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил в воскресенье приводнение неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

