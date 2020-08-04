Crew Dragon совершил посадку на воду в Мексиканском заливе

Члены экипажа сообщили, что чувствуют себя хорошо

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном совершил в воскресенье приводнение неподалеку от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Thanks for flying @SpaceX." Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 - NASA (@NASA) August 2, 2020

На высоте около 5,5 км активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта. В 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 мск) Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе. Через несколько минут после приводнения Хёрли по радиосвязи сообщил, что экипаж Crew Dragon "чувствует себя хорошо".

К операции по эвакуации астронавтов привлечены более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. Один катер нужен для проверки герметичности приводнившегося корабля, а другой заберет парашютную систему. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа будут доставлены во Флориду воздушным или морским путем.

Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 мск 2 августа). Снижение корабля с орбиты началось приблизительно за час до приводнения в Мексиканском заливе. Последний раз приводнение американских аппаратов было осуществлено в 1975 году, когда американский модуль Apollo вернулся на Землю после участия в экспериментальном совместном полете с советским кораблем "Союз-19" в рамках программы "Союз-Аполлон".

Первый за девять лет полет

Корабль Crew Dragon, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Он представляет собой модификацию грузового корабля Dragon, который уже доставляет туда грузы. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые космические полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на космическом корабле местного производства. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.