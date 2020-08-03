Военный эксперт: противотанковая пушка "Спрут" создавалась для боя

Польские СМИ высоко оценили мощь российской самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин отметил высокую эффективность техники.

Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника, пишет польское издание Defence24.

Ранее индийское издание Economic Times со ссылкой на военные источники сообщило, что правительство страны разрешило закупки за рубежом легких танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Среди возможных вариантов издание упомянуло "Спрут СДМ-1", которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые индийской армией.

"Спрут" благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способен продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативы основному танку вооруженных сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, считает автор материала в Defence24.

Он отметил, что "Спрут-СДМ1" отлично подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, который НОАК использует для "работы" в горах.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал публикацию.

"Эта техника имеет очень высокую боевую эффективность, она изначально конструировалась и производилась для боя – не для пиара. Поэтому она и сейчас пользуется колоссальным спросом. "Спрут-СДМ1" – это фактически легкий танк, который можно использовать против танков противника. Напомню, что пушка создана для применения в подразделениях десанта, морской пехоты, то есть мобильных войск. Что касается Польши, то даже странно слышать от наших заклятых друзей столь комплементарные оценки. Тем не менее, эти оценки справедливые, поскольку нет подобного рода вооружений, которые бы на поле боя столь эффективно работали против бронетехники противника", – сказал Александр Жилин.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня.