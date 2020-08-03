Моя страна с краю. Хватит ли у шведов сил удержать нейтралитет?

Шведской политике нейтралитета – больше двух веков. Во многом именно ей шведы обязаны нынешним процветанием экономики и крепкой социальной сферой. Но похоже, что кому-то в Швеции надоела спокойная и благополучная жизнь – и захотелось приключений.

Первого августа (по старому стилю) 1780 года возник союз трех держав, известный как "первый вооруженный нейтралитет". Россия, Дания и Швеция закрыли Балтийское море для военных судов воюющих держав. Позже Стокгольм объявил о полном нейтралитете, который спустя 200 лет дал трещину.

Шведский нейтралитет – явление в истории почти уникальное. Лишь двум странам Европы – Швеции и Швейцарии – на протяжении веков удавалось избежать участия в военных действиях на континенте. После перемирия с Норвегией в 1814 году Швеция уже никогда и ни с кем не воевала. Однако сегодня ситуация в мире меняется, в том числе и в сфере безопасности.

И не исключено, что в ближайшие годы Швеция откажется от своего более чем двухсотлетнего нейтрального статуса, отметил в интервью радио Sputnik заведующий сектором отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН имени Примакова, кандидат исторических наук Константин Воронов:

"За все то время, что Швеция держит нейтралитет, он эволюционировал и менялся. В XVIII веке это был вооруженный нейтралитет; в XIX был нейтралитет, связанный с балансированием между великими державами; а в конце XX века, когда Швеция в 1994 году вступила в ЕС, он еще больше трансформировался, хотя шведы утверждают, что у них сохраняется политика неучастия в союзах. Но, тем не менее, это уже далеко не так, поскольку они не только вступили в Евросоюз, но и развивают неформальные отношения с НАТО".

В 2014 году Швеция подписала договор о принимающей стороне, который позволяет иностранным войскам находиться периодически на территории королевства для участия в маневрах, чего раньше не допускалось.

Сейчас НАТО пытается включить Швецию в свою орбиту, оказывая на скандинавскую страну сильное давление. При этом утверждается, что самостоятельно шведы защитить себя не в состоянии. Однако совершенно очевидно, что никто нападать на королевство не собирается.

А вот потратиться на оборону от несуществующего противника в случае вступления в НАТО придется.

"В те годы, когда Швеция делала упор на собственные вооруженные силы, чтобы отразить первую начальную атаку внешнего агрессора, страна тратила от 3 до 4 процентов ВВП на военные расходы. Сейчас эта цифра скукожилась до 1,3 процента. И 2 процента от ВВП, которые страны НАТО должны вносить в бюджет альянса, Швеция не потянет. Хотя и звучат заверения местных политиков сделать это к середине 20-х годов. То есть для защиты шведам, как говорится, нужна амуниция, и для этого у них есть определенный ВПК, есть достаточно известные шведские фирмы, которые производят стрелковое и артиллерийское оружие и даже авиационную технику. Раньше они выпускали знаменитые "Дракены" и "Грипены", однако их уже сняли с производства, а создать самолет пятого поколения шведы не могут. Поэтому объективно сужается вот этот пазл для политики неприсоединения и военной самостоятельности, что и подталкивает жителей королевства в сторону евроатлантической интеграции", – говорит Константин Воронов.

Однако не все шведские политики и эксперты считают правильным сближение с НАТО. Это только приведет к усилению напряженности и росту военных расходов, считает бывший статс-секретарь министерства обороны Швеции, член Королевской академии военных наук Свен Хирдман. Он, кстати, работал послом Швеции в Москве. Дипломат и военный справедливо замечает, что политику нейтралитета страна вела уже двести лет, и она хорошо шведам послужила. А став членами альянса, они будут автоматически втянуты в военный конфликт между Россией и НАТО, если он произойдет.

Впрочем, похоже, что это мнение разделяет в настоящий момент меньшинство шведских политиков. Все чаще и громче звучат призывы к вступлению в НАТО. Чем это закончится – увидим. А пока отметим для себя, что именно нейтралитет позволил шведам уцелеть в двух мировых войнах и избежать потерь во множестве других – меньшего масштаба. И во многом именно нейтралитету шведы обязаны нынешним процветанием экономики и крепкой социальной сферой. Но похоже, что кому-то в Швеции надоела спокойная и размеренная жизнь – и захотелось приключений. Их дело, конечно. Но все-таки жаль. Главным образом самих шведов, которым придется платить за чьи-то военные игры.

Автор Ольга Гаврилова, радио Sputnik