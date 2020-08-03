Минфин предложил сократить оборонную программу

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" (на втором плане) и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА" (на дальнем плане) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.

Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности".

Таким образом, расходы на эту госпрограмму в следующем году могут составить около 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.

Кроме того, ведомство считает необходимым уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в следующие два года. Ранее на эти цели планировалось тратить около девяти миллиардов рублей ежегодно.

Также в ближайшие три года могут быть снижены расходы на "Обеспечение государственной безопасности": в следующем году на 81 миллион рублей, затем — на 109 миллионов, а в 2023 году — на 71 миллион, до 1,675 миллиарда рублей.