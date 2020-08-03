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РИА Новости

"Стало бы благом, но…" Познер оценил идею о вступлении РФ в НАТО

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Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер на презентации своей книги "Прощание с иллюзиями" в магазине "Библио-Глобус" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 2 августа/ Радио Sputnik. Известный российский телеведущий Владимир Познер поделился своим видением относительно предложения депутата бундестага Кристиана Шмидта о возобновлении обсуждения вопроса вступления РФ в НАТО. По его мнению, сейчас думать о таком раскладе "нереально", передает NEWS.ru.

В то же время Познер не отвергает того, что сближение России с Западом сработало бы на благо. Телеведущий разъяснил, что идею членства России в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе поддерживали и первый президент страны Борис Ельцин, и действующий глава государства Владимир Путин. Но против этого выступали в США и ряде европейских стран.

"Думаю, что сегодня Россия менее заинтересована в этом, да и не изменилась позиция ни США, ни большей части европейских стран", – подчеркнул Познер.

Известно, что Шмидт заговорил о возможном вступлении РФ в НАТО из-за того, что, по его словам, сегодня уничтожена вся система безопасности, которая создавалась в Европе с 1975 года. По мнению политика, нужны новые механизмы разоружения, контроля за военными технологиями и баланс вооруженных сил. При этом он напомнил об Основополагающем акте Россия – НАТО, в котором отражено жесткое обязательство стран Альянса не изменять построение и географию размещения ядерного оружия и соответствующей инфраструктуры.

Ранее радио Sputnik сообщило, что CNN раскрыл содержание "последнего подарка" Трампа Путину.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
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