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Akharin Khabar (США): Америку пугают новые российские субмарины

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Океанская многоцелевая система «Посейдон»
Океанская многоцелевая система «Посейдон».
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Новейшие российские подводные лодки с расширенными боевыми возможностями вызывают беспокойство в США. По словам американских военных, в течение последних 30 лет они еще ни разу не сталкивался с такими серьезными вызовами.

Американские военные выступили с очередными предостережениями относительно сверхмощного оружия "конкурентов и вероятных противников" США, среди которых, в первых рядах по-прежнему значится Россия.

На этот раз объектом "предупреждения" американских военных стали новые российские подводные лодки с их расширенными боевыми возможностями. Усиление стратегического военного потенциала России классифицируется американскими высокопоставленными военными как основной вызов и угроза для США.

В частности, именно так классифицировал новые российские субмарины недавно назначенный командующим Северным командованием Вооруженных сил США (англ. NORTHCOM - прим. перев.), генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк.

При вступлении на свою должность, в ходе слушаний в американском Сенате Ван Хёрк, в частности, заявил: "В течение всех 32 лет моей службы я, пожалуй, еще ни разу не сталкивался с такими серьезными вызовами и настолько разноплановыми угрозами для национальной безопасности (США)".

О России новый командующий заявил, что она постоянно развивает свой стратегический потенциал, представляющий значительную угрозу для США, в частности, оснащает все новым вооружением свои подводные лодки. По его словам, российские субмарины становятся все более сложными целями для отслеживания, а их боевой мощи, в частности, находящимся у них на вооружении баллистическим ракетам будет противостоять все труднее.

При этом, Глен Ван Хёрк сопоставил с Россией, по степени угрозы для США, и Китай, который тоже постоянно наращивает потенциал своих вооруженных сил, и они также, как Россия, по словам генерала, уже в не столь отдаленном будущем превратятся в серьезную угрозу для Америки.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, ранее заявлял, что Военно-морской флот России, в частности, его наступательную мощь, следует развивать и укреплять и далее. Он считает необходимым оснащать ВМФ России гиперзвуковым оружием, и, в то же время, на вооружении у российского флота должно быть еще больше атомных подводных лодок.

Среди вооружения, которыми сейчас активно оснащаются российские субмарины, следует упомянуть новейшие беспилотные комплексы "Посейдон" - они спроектированы специально для подводных лодок, которые буксируют их под водой. Кроме того, современные российские боевые корабли могут иметь на вооружении и крылатые ракеты, в частности, гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

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США
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Циркон-С 3М22
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