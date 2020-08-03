В Минобороны Германии назвали причину расформирования роты элитного спецназа

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Нашла своё подтверждение информация о том, что в Германии распустили роту элитного формирования сил специальных операций KSK. В сообщениях немецких источников говорится о том, что решение было принято в министерстве обороны ФРГ на основании проведённого расследования.

О причинах

В ходе расследования подтвердились многочисленные факты, свидетельствующие о том, что бойцы спецназа вооружённых сил Германии были привержены радикальной ультраправой идеологии.

Отмечено, что «это не отдельные случаи, когда солдаты исповедуют неонацистскую идеологию, а выявленная деятельность целой ультраправой экстремистской сети». Факты приверженности военнослужащих радикальному течению подтвердили представители исследовательского отдела по вопросам правого экстремизма в университете прикладных наук Дюссельдорфа. Именно эти специалисты были привлечены Бундесвером для анализа полученных данных о быте и деятельности военнослужащих элитного подразделения.

Первоначально о готовности распустить 2-ю роту KSK несколько недель назад объявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Теперь же стало известно, что рота полностью расформирована. В ведомстве тем временем заявили, что намерены противостоять любым проявлениям экстремизма в вооружённых силах, будь то правая, левая или исламистская идеологии.

Военная контрразведка Германии заявляет, что в общей сложности следствие коснулось 500 немецких военнослужащих. Из них около сотни были идентифицированы как приверженцы неонацистской идеологии. У них была обнаружена соответствующая литература, ролики радикального толка, символика.

Теперь планируется, что новый состав роты спецназа будет сформирован к октябрю текущего года.

Для правки: спецподразделение KSK было создано в 1996 году, чтобы сосредоточиться на специальных операциях, включая борьбу с терроризмом, спасение заложников и сбор разведданных. До недавнего времени его численный состав был равен примерно 1,1 тыс.человек (после расформирования одной из рост осталось около тысячи).