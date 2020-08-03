Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова

Украинская погранслужба полностью откажется от использования автоматов Калашникова. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины 1 августа.

Решение связано с переводом армии на вооружение, соответствующее стандартам ЕС и НАТО. Новым оружием погранслужбы станет винтовка UAR-15, которая имеет модульную конструкцию и может интегрироваться с другими вооружениями.

Сообщается, что винтовку изготавливают на Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм изготовлены американской компанией Daniel Defense.

Ранее, в марте, от автомата Калашникова решила отказаться украинская полиция. По словам главы нацполиции Сергея Князева, будут закуплены немецкие пистолеты-пулеметы МР-5, которые, по его мнению, менее летальны и более эффективны для обезвреживания правонарушителей.