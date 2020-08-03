Akharin khabar (Иран): ногою твердой встать на… полюсе

Россия ответила на необоснованные заявления НАТО о том, что военное присутствие России в Арктике угрожает системе обороны, которую выстраивает альянс. По словам представителя Москвы, развертывание в регионе ЗРК С-400 и ледокола «Иван Папанин» станет гарантией национальной безопасности страны,

И.о. постоянного представителя России при НАТО назвал размещение ЗРК С-400 "гарантией национальной безопасности страны", однако при этом заявил, что эти действия не должны вызывать беспокойство других стран. По словам Николая Корчунова, и.о. представителя России при Северо-атлантическом альянсе, зенитно-ракетные комплексы С-400, размещенные в Арктике, будут охранять рубежи и национальные интересы страны.

"Развертывание систем С-400 на ряде северных островов России является логичным шагом, необходимым исключительно в целях обеспечения обороны страны и защиты ее национальных интересов, и это не должно вызывать никакого подозрения и беспокойства, - заявил Корчунов. - После создания единого радиолокационного поля над территорией нашей страны данные действия следует считать обычным их продолжением, они будут также постоянными и непрерывными".

Корчунов подчеркнул, что это вооружение предназначено исключительно для обороны, и сосредоточение его где бы то ни было - не повод для выражения озабоченности. А если же у кого-то и возникает беспокойство, то это логично лишь в том случае, если кто-либо на самом деле собирается атаковать объекты или области, которые защищают данные комплексы, разъяснил российский высокопоставленный дипломат.

Также и.о. представителя России при НАТО дал пояснения относительно российского ледокола "Иван Папанин". В частности, он отметил, что ледокол нельзя признать классическим или стандартным, так как это боевой корабль, и потому размещение на его борту различных видов вооружения никого не должно шокировать или вызывать какие-либо сомнения. При этом Николай Корчунов добавил, что размещение на ледоколе вооружения никоим образом не противоречит тем международным соглашениям, в которых в настоящее время участвует Россия.

В различных СМИ в последнее время появилась информация относительно вероятного размещения на борту ледокола установок с крылатыми ракетами "Уран" или "Калибр", но, по словам Корчунова, это также не должно никого смущать, поскольку размещение данного вооружения будет произведено лишь на определенный период.

Корчунов также пояснил, что под определенным периодом понимается период, на время которого этот боевой корабль и некоторые другие смогут усилить группировку Северного флота ВМФ России, в зону ответственности которого входят также северное побережье России и Северный морской путь.

Напомним, что ледокол "Иван Папанин" - это многоцелевой патрульный корабль класса "Арктика" (ледового класса), который впервые был представлен в 2019 году в рамках так называемого "Проекта 2355" и будет введен в постоянную эксплуатацию в ноябре 2023 года.

Следует также напомнить, что данные разъяснения российской стороны появились после того, как командующий группировкой ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выступил с утверждениями, что ледокол "Иван Папанин" спроектирован для нанесения ударов и осуществления воздушных нападений посредством крылатых ракет типа "Калибр", и потому он якобы является свидетельством "агрессивной концепции" России в отношении Северного полюса и районов Арктики.

Отметим, что с подобными утверждениями в прошедший месяц выступали не только американские военные, но и американские дипломаты. Так, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи также заявлял, что растущее военное присутствие России в Арктике и вблизи Северного полюса угрожает "системе обороны, которую выстраивает НАТО".

При этом зенитно-ракетные комплексы С-400 являются в настоящее время одним из самых мощных средств ПВО, которыми располагает какая-либо страна в мире, поскольку они способны поражать и уничтожать цели на расстоянии более чем 400 км и на высоте свыше 30 километров. В классификации НАТО они описываются как SA-21 Growler, и их радиус действия как минимум вдвое превышает радиус системы "Пэтриот" производства США. Кроме того, С-400 способны уничтожать истребители-невидимки и баллистические ракеты. Также у С-400 уже имеется и их расширенная версия - С-500, и средства ПВО подобных возможностей имеется только у России.