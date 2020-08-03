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WarSpot

«Гарпун» с тупым наконечником

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Отработка запуска крылатых противокорабельных ракет экипажем атомной подводной лодки ВМС США

На протяжении более 40 лет крылатые ракеты «Гарпун» различных модификаций относятся к одному из главных видов противокорабельного оружия ВМС США, а также флотов еще трёх десятков государств. Их носителями служат как ударные самолеты, так и корабли разных типов. В данном случае экипаж атомной подводной лодки «Чикаго» отрабатывает загрузку и пуск специализированного имитатора «Гарпуна» из торпедного аппарата лодки — кроме штатного размещения в вертикальных шахтах возможен и такой способ стрельбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Harpoon ПКР
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