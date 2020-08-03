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Военное обозрение

КАЗ «Афганит» танка Т-14 «Армата» имеет высокую эффективность против американских ПТРК TOW и Javelin

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Источник изображения: topwar.ru

Одним из важных отличий бронетехники нового поколения является современный комплекс активной защиты, совмещающий в себе фактически систему разведки целей и источников угрозы с системой поражения. Как сообщалось ранее, на российских танках Т-14 «Армата» устанавливается КАЗ «Афганит».

Его основой является радиооптический радар с АФАР, подобными тем, которые используются на радарах истребителей пятого поколения Су-57 - с реализованной технологией низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC). Такая технология позволяет добиться высокой механической прочности на фоне относительной низкой стоимости применения. Кроме того, технология позволяет создавать радары с АФАР, которые обладают устойчивостью к резким и существенным перепадам температур – линейные размеры не меняются, что, соответственно, предохраняет от искажения сигнала.

По некоторым данным, комплекс «Афганит» не просто классический КАЗ. Его радар способен выступать и в качестве элемента бортового оборудования по управлению огнём. Такая многозадачность и многофункциональность уже оценена зарубежным экспертами, отмечающими, что российский «Афганит» имеет преимущества над аналогичными системами, реализованными на бронетехнике, например, немецкого и американского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Важной решённой задачей в случае с применением «Афганита» является задача по защите танка (БМП) от вторичных осколков. Речь идёт об осколках, которые образуются при взаимодействии боеприпасов КАЗ с атакующим средство бронетехники снарядом (ракетой, гранатой). Достаточно длительное время используемые системы активной защиты не могли защищать танк на 100 процентов, так как образующиеся вторичные осколки при срабатывании КАЗ и поражении цели в виде снаряда противника могли повредить, например, оптические средства, антенны танка. Задача была решена с помощью нового, более эффективного, подхода к перекрытию КАЗ проекций танка нового поколения.

Одна из решаемых на сегодняшний день задач – устойчивая работа радаров комплекса активной защиты «Афганит» при попадании на них воды, грязи, пыли. Ведь одно дело, когда речь идёт о появлении небольшого слоя влаги на технике, другое – отлетевший пласт вязкого грунта.

По большому счёту, было бы достаточно уже найденных решений, позволяющих радару эффективно работать в S- и L-диапазонах с радиопрозрачным слоем до 25 мм и в C-диапазоне с 15 мм. Именно в C-диапазоне влияние воды, пыли и грязи может сыграть негативную роль, потому проводится выбор диапазона рабочих частот радара, при использовании которого даже заметный слой налипшей в ходе выполнения боевой задачи грязи не парализует работу «Афганита».

Можно говорить о том, что КАЗ «Афганит» обладает высокой эффективностью против американских ПТРК TOW и Javelin. При этом ранее в американской прессе выходил материал о том, что «Афганит» якобы не способен обеспечить защиту танка Т-14 «Армата» от атакующих сверху ПТУР, а также защиту от атак из ПТРК на малом расстоянии. Эти заявления при учёте совершенствования характеристик радаров КАЗ и встроенных систем динамической защиты выглядят не более чем попытка выдать желаемое в США за действительное.

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Страны
Афганистан
Германия
Россия
США
Продукция
BGM-71 ТOW
Армата
ПАК ФА
Проекты
АФАР
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