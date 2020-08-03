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Военные компании из Европы решили отказаться от американских технологий

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Так выглядит проект нового европейского истребителя
Так выглядит проект нового европейского истребителя.
Источник изображения: Benoit Tessier/Reuters

Европейские компании по производству вооружений решили отказаться от использования американских технологий. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Их не устраивают попытки США контролировать продукцию, созданную с помощью американских технологий, и попытки ограничивать ее экспорт.

Предприятия из Германии и Франции намерены вести собственные разработки и независимо от США создать вертолеты, штурмовые винтовки и новый европейский истребитель.

Ранее сообщалось, что американская компания Remington, являющаяся старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Продажи оружия предприятия сократились вдвое по сравнению с 2016 годом, до 437,5 миллиона долларов, даже несмотря на рост спроса на фоне гражданских протестов и беспорядков в США. При этом компания накопила долги в 250 миллионов долларов.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Франция
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