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Известия.ru

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину отреставрируют

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Разведывательно-дозорную машину БРДМ-2, которая затонула во время патриотической акции «Керченский десант «Дорога мужества» в Керченском проливе, отремонтируют. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов.

«Обязательно восстановим. Машину перевезем в Москву, оценим размер повреждений и приступим к реставрации. Мы многие машины восстановили, когда от них был только корпус, а эту уж точно восстановим», — приводит его слова «РИА Новости».

О том, что бронетранспортер БРДМ-2 затонул в Керчи в рамках «бронепробега», стало известно 25 июля.

После инцидента Коннов объяснил, что это произошло из-за плохой погоды в месте, где есть сильное течение, вызванное «неоднородными перепадами глубины». Вода начала слишком быстро проникать в бронетранспортер, из-за чего штатные системы автомобиля не успевали выкачивать воду.

После случившегося акция была завершена и по требованию МЧС два бронетранспортера вернулись на точку старта акции в Тамани. Коннов сообщал, что баки в БРДМ-2 герметичные, поэтому угрозы разлива топлива нет.

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Страны
Россия
Продукция
БРДМ-2
Компании
МЧС
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