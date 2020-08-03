Войти
Военно-промышленный курьер

У калининградских берегов начинаются большие маневры

337
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках сбор-похода в море выходят более 20 кораблей и судов обеспечения Балтийской военно-морской базы.

В ходе учений моряки ВМБ в Балтийске выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне. Кроме того, в районах боевой подготовки экипажи кораблей с помощью вспомогательных судов осуществят пополнение запасов топлива и воды, а также проведут загрузку оружия в море.

В начавшихся маневрах принимают участие корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, а также различные суда обеспечения. Кроме того, будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Одним из главных этапов учений станет высадка морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
10.03.2020
Трубоукладчик «Академик Черский» идет в Европу в сопровождении российских боевых кораблей
28.01.2020
Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил штурманов с профессиональным праздником
22.01.2020
Чем вооружаются и какие задачи выполняют инженерные войска России
29.05.2018
Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля "Полтава"
18.05.2018
От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота
02.08.2011
Военно-морской флот - это неотъемлемая и надежная составляющая национальной обороны России – Дмитрий Медведев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок