У калининградских берегов начинаются большие маневры

В рамках сбор-похода в море выходят более 20 кораблей и судов обеспечения Балтийской военно-морской базы.

В ходе учений моряки ВМБ в Балтийске выполнят ряд задач по противокорабельной и противовоздушной обороне. Кроме того, в районах боевой подготовки экипажи кораблей с помощью вспомогательных судов осуществят пополнение запасов топлива и воды, а также проведут загрузку оружия в море.

В начавшихся маневрах принимают участие корветы, большие десантные корабли, малые ракетные корабли и катера, а также различные суда обеспечения. Кроме того, будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

Одним из главных этапов учений станет высадка морского десанта на необорудованное побережье в районе полигона «Хмелевка», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)