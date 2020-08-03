Войти
Российская газета

Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

680
0
0
Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.

- Спасательная операция продолжается. Мы все еще ищем семерых морских пехотинцев и одного матроса, не обнаруженных до сих пор, - сообщил USNI News командующий экспедиционными силами КМП генерал-лейтенант Джозеф Остерман. В поисках участвуют эсминец John Finn, катера и вертолеты ВМС США.

Авария произошла 31 июля в тот момент, когда группа морских пехотинцев на гусеничной амфибии возвращалась с острова Сан-Клементе на десантный корабль Somerset.

- AAV стал принимать воду, - рассказал Остерман. С тонущей амфибии было спасено восемь бойцов. Один из них позже скончался в госпитале, двое находятся в критическом состоянии. Судьба механика-водителя транспортера и еще семерых морпехов пока неизвестна. Американская армия прекратила эксплуатацию амфибий на воде до расследования инцидента.

Утонувший бронетранспортер находится на глубине 200 метров, недоступной обычным водолазам. Специализированное судно Dominator предназначено для оказания помощи затонувшим подлодкам. Оно оборудовано подводными роботами и спасательным модулем, способными опускаться на глубину до 700 метров.

Бронированная гусеничная амфибия AAV7 принята на вооружение в 1972 году и перевозит до 25 человек десанта.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Похожие новости
18.06.2018
Почему без России провалилась военная выставка Eurosatory 2018
07.07.2016
Глава ФПИ: будет война операторов и роботов, а не солдат на поле боя
11.02.2015
Блицкриг импортозамещения ИТ-технологий
03.12.2012
Интегрированное поле боя
07.03.2012
Роботизированный Bobcat
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок