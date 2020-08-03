Под куполом: 90 лет назад в СССР прошла первая выброска авиадесанта

90 лет назад, 2 августа 1930 года во время учений рядом с Воронежем произошла первая в СССР выброска авиадесанта с использованием парашютов. О таком способе переброски войск по воздуху начали задумываться еще с появлением боевой авиации, а во время Первой мировой войны в тыл противника самолетами уже доставляли разведчиков, однако это были так называемые "посадочные" десанты, без применения парашютов. Тогда их использовали только для спасения пилотов.

Тему использования парашютов при десантировании в 1928 году поднял на одном из совещаний руководства Военно-воздушных сил летчик Леонид Минов. После этого ему предложили поехать в США, изучить парашютное дело, методики подготовки американских летчиков к прыжкам и закупить парашюты для ВВС СССР.

В 1929 году Минов полетел в США, где ему предложили лично совершить прыжок с парашютом. Он согласился и 13 июня 1929 года по всем правилам прыгнул с парашютом с 500 метров и благополучно приземлился. Таким образом он стал первым военным парашютистом в СССР.

После первого прыжка американский парашютист Барт Уайт предложил ему поучаствовать в соревнованиях на точность приземления - выпрыгнуть из самолета с 400 метров и приземлиться в круг диаметром 35 метров. Несмотря на то, что среди участников были опытные парашютисты, Минов снова согласился, и по итогам соревнований стал третьим, на две позиции обогнав и самого Уайта. Позже он совершил еще один - третий прыжок, и получил диплом парашютиста.

После его возвращения на родину командующий ВВС Петр Баранов решил внедрить парашюты в авиацию - Минов должен был провести учения на базе 53-й эскадрильи 11-й авиабригады Московского военного округа, которая базировалась в Воронеже. Помощником Минова стал молодой летчик из 11-й авиабригады Яков Мошковский.

В книге летчика-испытателя Игоря Шелеста "С крыла на крыло" его встреча с Миновым описана так: "Товарищ командир, если станете подбирать тех, кто хочет прыгнуть с парашютом, так, чур, я первый".

26 июля Минов сделал показательный прыжок, ставший, по сути, первым тренировочным прыжком с парашютом в СССР, а вот Мошковского во время прыжка снесло на строящееся здание, откуда его снимали с помощью пожарной лестницы. Однако этот инцидент никак не сказался на ходе учений. Летчики видели, что инструкторы после прыжков целые и невредимые, и тоже соглашались прыгнуть.

Минов вспоминает, что в этот день перед прыжком очень волновался, но изо всех сил старался, чтобы этого не заметили, чтобы не испугать летчиков, а наоборот, вызвать у них интерес к делу.

Сборы проводили с 26 по 29 июля. За это время набралось 30 добровольцев-парашютистов, которые выполнили 59 прыжков с двухмоторного самолета "Фарман-Голиаф". Об успешных учениях доложили Баранову, который тут же поставил новую задачу - за два-три дня подготовить 10-15 человек для группового прыжка и "продемонстрировать выброску группы вооруженных парашютистов для диверсионных действий на территории "противника".

Для этого из 30 парашютистов выбрали 10 самых опытных курсантов. Из-за грузоподъемности самолета в семь человек, десантирование решили провести в два этапа. Первую группу из пяти человек возглавил Минов, вторую, тоже из пяти летчиков, Мошковский. Длинноствольное оружие и боеприпасы решили сбросить на грузовых парашютах с трех самолетов Р-1.

31 июля подготовку закончили. Каждый десантник знал свое место в самолете и задачу на земле. 2 августа 1930 года в 9.00 утра самолет с первой группой десантников во главе с Миновым поднялся в воздух. Вместе с ними, чтобы уточнить место выброски, был и Мошковский. Для высадки выбрали пустое поле размером 600 на 800 метров около хутора Клочково, в двух километрах от Воронежа.

Первая группа десантировалась с 350 метров за пять секунд. Затем самолет полетел за второй группой. В это время со 150 метров три самолета Р-1 сбросили два мягких почтовых мешка и четыре короба с оружием и боеприпасами. Парашютисты приступили к их распаковке. Вторую групп самолет выбросил с 500 метров. Они приземлились рядом с первой группой, через некоторое время уже собрались вместе, привели оружие в боевую готовность и выдвинулись выполнять боевую задачу, с которой успешно справились.

Эта операция дала старт воздушно-десантному делу в стране. Во время ее проведения даже сняли документальный фильм "Парашют", который стал учебным пособием для будущих парашютистов, а 2 августа 1930 года с тех пор считают днем рождения ВДВ. Сейчас на месте первой высадки десанта, около Академии искусств на улице генерала Лизюкова в Воронеже стоит гранитный камень и мемориальная доска с надписью: "Здесь 2 августа 1930 года произведен первый воздушный десант в СССР в количестве двенадцати человек".

Яна Шамаева