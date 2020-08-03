Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Партия из десяти танков Т-80БВМ поступили в Кантемировскую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

"В соединение поступила партия из десяти боевых машин, которые прошли модернизацию", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Торжественная передача боевой техники прошла в воскресенье на полигоне Алабино, информирует штаб ЗВО.

По его данным, "уже на следующей неделе будут проведены первые боевые стрельбы из всего вооружения танков".

"Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая ранее поступила в соединение", - говорится в сообщении.

В результате модернизации повышены все основные характеристики танка: огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем, добавили в пресс-службе.