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Интерфакс-АВН

Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ

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Танк Т-80БВМ на полигоне Алабино
Танк Т-80БВМ на полигоне Алабино.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Партия из десяти танков Т-80БВМ поступили в Кантемировскую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

"В соединение поступила партия из десяти боевых машин, которые прошли модернизацию", - говорится в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

Торжественная передача боевой техники прошла в воскресенье на полигоне Алабино, информирует штаб ЗВО.

По его данным, "уже на следующей неделе будут проведены первые боевые стрельбы из всего вооружения танков".

"Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая ранее поступила в соединение", - говорится в сообщении.

В результате модернизации повышены все основные характеристики танка: огневая мощь, защищенность, подвижность, командная управляемость. Увеличена дальность стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Обеспечена всеракурсная защита машины от современных противотанковых средств. Снижен эксплуатационный расход топлива при работе газотурбинного двигателя на стоянке с включенной системой управления огнем, добавили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
03.08.2020 15:14
Офигеть "арктическая" дивизия. Ну и какой смысл в этом идиотском зоопарке техники и рассказах про арктические дивизии? Лучше б Т-14 поставили туда, в крайнем случае, модернизировали имеющиеся Т-90 или даже Т-72 до Т-90М.
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