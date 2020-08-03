Войти
Интерфакс-АВН

Ударные группы Балтфлота "уничтожили" отряд кораблей условного противника массированным ракетным ударом

326
0
0
Запуск противокорабельной крылатой ракеты "Малахит"
Запуск противокорабельной крылатой ракеты "Малахит".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Уничтожение отряда кораблей противника ракетами комплексов "Калибр", "Малахит" и "Москит" отработал на учениях Балтийский флот (БФ).

"Успешно выполнены электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр", "Малахит" и "Москит" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов", - сказано в сообщении БФ, которое поступило в "Интерфакс" в воскресенье.

Экипажи кораблей также отстрелялись из всех видов ствольной артиллерии, "поразив реальные морские мишени и отразив массированный воздушный налет условного противника", информирует штаб БФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Москит
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
10.02.2020
Асимметричный флот
31.07.2019
Богатыри Невы
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2016
Нержавеющая цель
05.12.2012
Лучше малый ракетный корабль в строю, чем эсминец в проекте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок