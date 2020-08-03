Ударные группы Балтфлота "уничтожили" отряд кораблей условного противника массированным ракетным ударом

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Уничтожение отряда кораблей противника ракетами комплексов "Калибр", "Малахит" и "Москит" отработал на учениях Балтийский флот (БФ).

"Успешно выполнены электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр", "Малахит" и "Москит" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов", - сказано в сообщении БФ, которое поступило в "Интерфакс" в воскресенье.

Экипажи кораблей также отстрелялись из всех видов ствольной артиллерии, "поразив реальные морские мишени и отразив массированный воздушный налет условного противника", информирует штаб БФ.