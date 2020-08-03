Войти
WarSpot

У НАТО появился танк с пушкой, мощнее, чем у «Арматы»

421
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Перспективные европейские танки могут стать опаснее «Арматы». Компания Rheinmetall на своём официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System.

Согласно контракту, подписанному в 2012 году между концерном Rheinmetall и министерствами обороны Германии и Франции, разработка перспективного танка ведётся в несколько этапов. Первым из них станет выпуск обновлённых версий танков Leopard и Leclerc с новыми, более мощными орудиями калибра 120 мм. Вторым этапом станет оснащение этих машин орудиями калибра 130 мм, а на завершающей стадии разработки должен быть создан принципиально новый танк, отвечающий условиям современных и будущих военных конфликтов.

Испытания перспективного 130-мм танкового орудия

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
MGCS
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Похожие новости
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
31.01.2020
Подтвердили бронирование: итоги «танковой» конференции IAV 2020
31.01.2019
Бронетанковый форум: чего ждать от боевых машин стран НАТО
09.11.2018
Наследник "Леопарда": путь к созданию европейского супертанка (Die Welt, Германия)
24.02.2016
MGCS – замена «Леопардов» и «Леклерков»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок