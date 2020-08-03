У НАТО появился танк с пушкой, мощнее, чем у «Арматы»

Перспективные европейские танки могут стать опаснее «Арматы». Компания Rheinmetall на своём официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System.

Согласно контракту, подписанному в 2012 году между концерном Rheinmetall и министерствами обороны Германии и Франции, разработка перспективного танка ведётся в несколько этапов. Первым из них станет выпуск обновлённых версий танков Leopard и Leclerc с новыми, более мощными орудиями калибра 120 мм. Вторым этапом станет оснащение этих машин орудиями калибра 130 мм, а на завершающей стадии разработки должен быть создан принципиально новый танк, отвечающий условиям современных и будущих военных конфликтов.

Испытания перспективного 130-мм танкового орудия