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Пара путевок от Роскосмоса влетит туристам в копеечку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Имя новых космических туристов, которые отправятся в конце следующего года на Международную космическую станцию (МКС), назовут в начале 2021 года, сообщил «Роскосмос».

«В 2021 г. с космодрома Байконур также намечены пуски международных экипажей. Так, согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года. Имя путешественников будут озвучены в начале будущего года», - сказали в госкорпорации.

Там подтвердили планы отправить на МКС в октябре очередную экспедицию в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Дублирующий экипаж - космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

«Сейчас экипажи завершают тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. Как ожидается, в конце сентября экипажи вылетят на Байконур», - сказали в «Роскосмосе».

 Госкорпорация сообщила, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС).

В декабре прошлого года стало известно, что стоимость полета корабля «Союз-МС» для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля - РКК «Энергия». Совет директоров корпорации утвердил цену на осуществление космического полета на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции участников космического полета в 2,573 млрд рублей.

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Space Adventures
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Энергия РКК
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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