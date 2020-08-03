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Военно-промышленный курьер

ВДВ получат новое самоходное артиллерийское орудие

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2019 году на форуме «Армия» Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) было представлено новое 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос», которое должно заменить в российских десантных войсках самоходную пушку-гаубицу-миномет 2С9 «Нона-С», выпуск которой начался в 1981 году на Пермском машиностроительном заводе.

Несмотря на ряд модернизаций, «Нона» устарела и её должен заменить «Лотос».

«Перспективное 120 мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания сейчас проходит приёмо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИТОЧМАШ принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям», — сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Во время испытаний самоходку протестировали в движении, «Лотос» прошёл 80 километров, а кроме того были сделаны 14 выстрелов. Из 57 пунктов приёмо-сдаточных испытаний новому орудию осталось провести ещё семь, включая проверку стопоров, системы навигации и взвешивание для определения боевой массы.

Напомним, «Лотос» создавался с учётом всех выявленных недостатков «Ноны» и имеет больший боекомплект, гусеничное шасси от БМД-4М, более мощный 450-сильный двигатель и более совершенную систему управления огнем. Пушка «Лотоса» имеет дальность стрельбы 13 километров, что на 200 метров больше, чем у «Ноны». Машина получилась значительно тяжелее «Ноны» — 18 тонн, против 8,8 тонн у модификации 2С9−1М. Вместе с тем, благодаря новому дизельному двигателю, максимальная скорость «Лотоса» на шоссе больше чем у «Ноны» — 70 км/ч против 60 км/ч. Запас хода у обоих машин одинаковый — 500 километров.

«Лотос» может использовать ранее выпущенные 120-мм боеприпасы, при этом орудие может стрелять перспективными снарядами с системой корректировки полёта. Для открытия огня «Лотосу» требуется всего полминуты, что в два раза меньше аналогичного показателя «Ноны». За минуту орудие способно произвести до восьми выстрелов. Плюсом обеих самоходок является их способность преодолевать водные преграды и возможность десантирования с военно-транспортных самолетов Ил-76. Разработкой «Лотоса» занималось АО ЦНИИТОЧМАШ, а выпуск опытной партии новой самоходки будет осуществляться на мощностях АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» в Климовске.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Ил-76
Нона-С
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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