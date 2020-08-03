Украинские заводы приняли окончательное решение: танк «Тирекс» производиться не будет

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Украина отказалась создавать танк, который по своим параметрам якобы должен был превзойти российский Т-14 «Армата». Как оказалось, эта техника более опасна сама для себя и своего экипажа, чем для противника. Появилось подтверждение того, что украинские заводы окончательно отказались внедрять "разработку" "Азова" (*экстремистская организация, запрещённая в России).

Впервые информация о проекте создания нового украинского танка «Тирекс» стала известна широкой публике в 2016 году, когда об этом торжественно сообщило сразу несколько украинских СМИ.

В Киеве заявили, что это «чудо техники» перевернёт все представления о танкостроении, совершив в этой отрасли настоящую революцию.

Основой для нового танка должен был стать советский Т-64. Как и российскую «Армату», новый танк предполагалось оснастить необитаемой башней. Думали даже пойти дальше и рассмотреть возможность создания беспилотного варианта этой бронетехники.

В итоге не был создан даже опытный образец, а проект остался на бумаге. Причиной стал целый комплекс грубых ошибок, допущенных при разработке боевой машины. При этом в "Азове"* продолжали утверждать, что проект будет доработан и выведен в производство.

Танк массой 39 тонн должен был стрелять из пушки калибра 125 мм снарядами повышенной мощности. При этом, как оказалось, проблемы с устойчивостью этой бронетехники могли возникнуть даже при выстрелах с места, не говоря уже о стрельбе на ходу. Простые расчёты, как выясняется, показали возможный разрыв танкового ствола при повторном выстреле (через малое время после первого) в условиях боя. Причина - в марке стали, которую предполагалось использовать для высокоэнергетических боеприпасов.

Ведение огня в движении привело бы ещё и к чрезмерным нагрузкам на заднюю часть башни и передаче импульса на боекомплект, который мог бы сдетонировать.

Вызывала вопросы и конструкция башни. При попадании в нее сзади снаряда даже по касательной она могла оторваться.

И тогда на Украине решили, что в таком танке они пока не нуждаются. Теперь же точку в вопросе возможного производства "Тирекса" поставили украинские заводы: танк выпускаться не будет.