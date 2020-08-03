В украинской погранслужбе «натовский калибр» вытесняет автоматы Калашникова

Источник изображения: topwar.ru

В государственной пограничной службе Украины подтвердили информацию о начале процесса отказа от автоматов Калашникова. Сообщается, что одним из первых подразделений, переходящих на другое стрелковое оружие, стал 10-й отряд ГПСУ «Дозор».

Отмечается, что украинские пограничники будут поэтапно переходить на «натовский калибр».

По последним сведениям, бойцы 10-го погранотряда получили штурмовые винтовки украинского производства - UAR-15. Это украинская версия известной американской штурмовой винтовки AR-15. Калибр UAR-15 – 5,56 мм (под патрон 5,56х45 мм).

В пресс-службе ГПСУ отмечают, что выбор связан с тем, что Украина осуществляет переход на натовские стандарты, а калибр 5,56 мм – «наиболее распространённый калибр в странах, входящих в Североатлантический альянс». Дополнительно сообщается, что выбор UAR-15 позволяет поддержать украинского производителя.

UAR-15 – модульное стрелковое оружие с планкой Пикатинни. Ранее сообщалось, что военнослужащие считают неудобным используемый механизм переключения режимов ведения огня.

Источник изображения: topwar.ru

Из сообщения пресс-службы ГПСУ:

Модульность оружия и регулируемый приклад позволяют настраивать оружие под отдельного взятого бойца для удобства эксплуатации.

Важно отметить, что далеко не все компоненты штурмовой винтовки UAR-15 украинские. Так, ударно-спусковые механизмы и стволы автоматического стрелкового оружия Украина закупает в США для дальнейшей сборки оружия на местных мощностях.

По последним сведениям, закупка таких винтовок ГПСУ обходится как минимум на 40% дороже, чем обходилась закупка автоматов Калашникова. Но Украина - богатая страна...