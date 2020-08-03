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Автомобили предложили делать из банановых листьев

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Банановые листья
Банановые листья.
Источник изображения: Pixabay.com

Ученые из университета Йоханнесбурга (ЮАР) предложили делать автомобили из банановых листьев. Соответствующая статья была опубликована в научном журнале Journal of Materials Research and Technology.

В своей работе исследователи выяснили, что волокна листьев банана в сочетании с углеродными нанотрубками и эпоксидной смолой образуют материал, который подавляет вибрацию и шумы. Полученный материал имеет низкую себестоимость и может применяться в автопроме, подытожили ученые.

Помимо прочего, с использованием банановых листьев машины станут более экологичными и долговечными. Из них, как сообщили специалисты, можно делать внутренние крышки автомобильных двигателей, дверные панели, а также использовать их для шумоизоляции.

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Страны
ЮАР
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