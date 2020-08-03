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ТАСС

Первый запуск спутников "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б" перенесен на 29 сентября

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Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото
Космический аппарат Гонец-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск запланирован на 20 сентября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" перенесен на девять дней. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый пуск "Гонцов" в этом году предварительно перенесен на 29 сентября", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Союз-2.1б" запланирован на 20 сентября с космодрома Плесецк.

В конце февраля гендиректор АО "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил журналистам, что первый запуск спутников связи "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б" запланирован на август-сентябрь 2020 года. До этого аппараты запускались на конверсионной ракете-носителе "Рокот".

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Рокот
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз-2 РН
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