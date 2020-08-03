Канадский флот получил головной арктический патрульный корабль Harry DeWolf

31 июля 2020 года в канадском Галифаксе (провинция Новая Шотландия) состоялась церемония передачи ВМС Канады головного арктического патрульного корабля AOPV 430 Harry DeWolf, построенного судостроительным предприятием Halifax Shipyards канадской корпорации Irving Shipbuilding. Корабль стал первым в серии из восьми единиц, строящихся по программе AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship).

Головной новый арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf ВМС Канады. Галифакс, 31.07.2020 (с) ВМС Канады

После церемонии ввода в строй патрульный корабль Harry DeWolf в тот же день перешел в Галифаксе на военно-морскую верфь CFB Halifax Dockyard, где будет находиться еще примерно год для завершения испытаний и подготовки личного состава, и только летом 2021 года будет введен в боевой состав ВМС Канады, продолжив базироваться на Галифакс. Корабль назван в честь Гарри ДеВульфа (1903 - 2000), который в период Второй мировой войны командовал активно воевавшими канадскими эсминцами St. Lorent и Haida, заслужив репутацию самого известного и боевого канадского морского командира, а после войны дослужился до чина вице-адмирала и начальника штаба ВМС Канады.

Утвержденная еще в 2007 году пограмма постройки больших арктических патрульных кораблей ледокольного типа AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) является одной из основных частей принятой в 2010 году правительством Канады Национальной судостроительной стратегии (National Shipbuilding Procurement Strategy, ныне National Shipbuilding Strategy). Всего по программе AOPS планируется построить восемь арктических патрульных кораблей - шесть для ВМС и два для береговой охраны Канады.

В рамках программы AOPS правительство Канады 16 января 2015 года заключило с корпорацией Irving Shipbuilding контракт стоимостью 3,1 млрд канадских долл. (2,56 млрд долл. США) на строительство для ВМС первых пяти арктических патрульных кораблей, названных по головному типом Harry DeWolf. Позднее бюджет их постройки был увеличен до 3,5 млрд канадских долл. В ноябре 2018 года было объявлено о заказе шестого корабля для ВМС, а в мае 2019 года - двух кораблей для береговой охраны Канады. Строительство их всех осуществляется на предприятии Halifax Shipyards в Галифаксе.

Головной арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf был официально заложен на Halifax Shipyards 9 июня 2016 года и спущен там на воду 15 сентября 2018 года. Заводские ходовые испытания корабля были начаты 22 ноября 2019 года.

В настоящее время на Halifax Shipyards ведется достройка на плаву второго корабля этого типа AOPV 431 Margaret Brooke (был заложен 29 мая 2017 года и спущен на воду 10 ноября 2019 года), а в стапельной стадии - строительство следующих кораблей AOPV 432 Max Bernays и AOPV 433 William Hall. Постройка пятого корабля AOPV 434 Frédérick Rolette будет начата в 2021 году, а шестого AOPV 435 Robert Hampton Gray - в 2022 году. И только в 2022 и 2023 годах будет начато строительство двух кораблей этого типа для канадской береговой охраны.

Проект корабля AOPS был разработан компаниями BMT Fleet Technology и STX Canada Marine на основе проекта корабля береговой охраны Норвегии W 303 Svalbard, введенного в строй в 2001 году.

Корабль Harry DeWolf имеет полярный класс Arc5 и полное водоизмещение 6615 тонн, длину 103 и ширину 19 м. Энергетическая установка дизель-электрическая, включает четыре дизель-генератора по 4800 л.с. и два гребных электродвигателя по 6000 л.с. Скорость полного хода 17 узлов, дальность плавания этим ходом 6800 миль. Экипаж 65 чел.

Вооружение корабля составляют 25-мм автоматическая артиллерийская установка ВАЕ Systems Mk 38 и два 12,7-мм пулемета. Ангар предназначен для базирования вертолета Sikorsky CH-148 Суclone (S-92A). На корабле имеются 20-тонный грузовой кран, два спасательных катера, 12-метровый десантный катер АВСО, специальный отсек для техники, действующей на льду (снегоходы, тягачи).

Головной новый арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf ВМС Канады (с) вооруженные силы Канады