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ТАСС

Экипаж "Союза МС-17" отправится на Байконур в сентябре

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Старт пилотируемого корабля запланирован на октябрь

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Участники новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) отправятся на предполетную подготовку в конце сентября. Старт пилотируемого корабля "Союз МС-17" запланирован на октябрь, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Как ожидается, в конце сентября экипажи вылетят на Байконур. Очередная экспедиция к МКС с международным экипажем стартует на корабле "Союз МС" в октябре 2020 года", - сказали в пресс-службе.

В основной состав новой экспедиции входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Их дублеры - российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай.

В Роскосмосе уточнили, что в настоящее время экипажи завершают тренировки в подмосковном Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Ранее сообщалось, что члены основного и дублирующего экипажей новой экспедиции на МКС отработали выход в открытый космос в гидролаборатории ЦПК. Также известно о тренировках российских членов экипажа с макетом многофункционального лабораторного модуля "Наука", который будет запущен к МКС в апреле 2021 года.

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