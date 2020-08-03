Войти
Известия.ru

Астронавт Кессиди передал Crew Dragon оставленный девять лет назад на МКС флаг

393
0
0
Источник изображения: Фото: twitter.com/NASA

Астронавт 63-го экипажа МКС Крисс Кессиди передал экипажу Crew Dragon американский флаг, оставленный на МКС последним экипажем Space Shuttle в 2011 году, он вернется на Землю в воскресенье. Об этом сообщает NASA 1 августа в Twitter.

«Этот флаг провел здесь около девяти лет... Я очень горжусь тем, что могу вернуть этот флаг домой и посмотреть, что будет дальше с ним на пути к Луне», — сказал Кессиди на церемонии прощания с экипажем Crew Dragon.

Американский флаг, упакованный в целлофан, провел на орбите девять лет в ожидании возобновления США самостоятельно пилотируемых полетов.

Командир экипажа Crew Dragon Даглас Херли заявил, что гордится тем, что может вернуть флаг домой.

Ранее прибывший на Crew Dragon астронавт NASA Боб Бенкен во время сеанса видеосвязи рассказал о впечатлениях от полета на первом за девять лет американском пилотируемом корабле. По его словам, Crew Dragon «фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал.

31 мая корабль штатно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Астронавты Боб Бенкен и и Даг Херли принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
21.05.2020
За неделю до старта: замглавы NASA выгнали из-за Луны
11.03.2019
Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon
28.10.2014
К МКС с запасом продовольствия отправится очередной американский корабль Cygnus
19.06.2012
Таинственные «эксперименты»
08.06.2012
Новая космическая гонка ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок