Азербайджан и Турция проводят масштабные военные учения

Баку. 1 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В Нахичевани проводятся азербайджано-турецкие широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, силовых структур Нахчыванской Автономной Республики и Вооруженных Сил Турции приведены в состояние полной боевой готовности и по тревоге были выведены в районы учений", - отмечается в сообщении.

В министерстве сообщают, что с командных пунктов посредством систем управления осуществляется непрерывное управление войсками.