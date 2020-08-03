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Интерфакс-АВН

Азербайджан и Турция проводят масштабные военные учения

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Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 1 августа. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - В Нахичевани проводятся азербайджано-турецкие широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, силовых структур Нахчыванской Автономной Республики и Вооруженных Сил Турции приведены в состояние полной боевой готовности и по тревоге были выведены в районы учений", - отмечается в сообщении.

В министерстве сообщают, что с командных пунктов посредством систем управления осуществляется непрерывное управление войсками.

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Страны
Азербайджан
Турция
Проекты
Военные учения
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