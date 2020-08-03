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Деловая газета "Взгляд"

ОАЭ объявили о запуске «первой в арабском мире» атомной станции

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Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум
Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.
Источник изображения: news24ua.com

В субботу премьер ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что в стране запустили первую в арабском мире атомную станцию Barakah.

"Публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску", – цитирует сообщение премьера РИА "Новости".

По его словам, ОАЭ намерены запустить четыре АЭС, они должны обеспечить четверть потребности страны в электроэнергии "безопасным, надежным и экологически чистым способом".


Алексей Дегтярев

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