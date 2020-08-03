Американский генерал: Мы готовы разместить ракеты, способные потопить китайские военные корабли

Представитель американского военного командования генерал Джеймс МакКонвилл заявил о «китайской угрозе в отношении спорных островов в морях Тихого океана». По словам американского военачальника, «для США очень важно обеспечить безопасность островов, на которые предъявляет претензии Китай».

МакКонвилл в своём заявлении по поводу «угрозы со стороны КНР» указал на то, что Штаты собираются разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Из заявления генерала армии США:

Мы готовим ракеты средней дальности, которые позволят пробить китайский щит.

Важно напомнить, что ранее Соединённые Штаты вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь, развязав себе руки в ракетном плане, Пентагон готов идти на новый виток обострения в отношениях с Китаем. О том, где конкретно США собираются размещать ракеты средней дальности, «способные пробить китайский щит», американский генерал не сообщает.

При этом в американской и японской прессе отмечается, что это могут быть территории, которые позволяют «достать» ракетами как до материкового Китая, так и до Тайваньского пролива. В публикациях говорится, что если армия Китая «будет знать о такой ракетной возможности США, то это способно остудить её пыл».

Генерал Джеймс МакКонвилл:

Мы готовы разместить ракеты, способные потопить китайские военные корабли.

В Китае этих заявлений американского генерала на данный момент официально не прокомментировали.