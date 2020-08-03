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Военное обозрение

Перспективное 120-мм САО «Лотос» для ВДВ вышло на приёмо-сдаточные испытания

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Источник изображения: topwar.ru

Новейшее самоходное артиллерийское орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах ВДВ, вышло на приёмо-сдаточные испытания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.

Как пишет новостное агентство, 120-мм САО уже прошло предъявительские испытания и в настоящее время проходит приемо-сдаточные, в ходе которых военные в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям.

В рамках прошедших испытаний новейшая самоходка прошла 80 километров и произвела 14 выстрелов. Из 57 пунктов приемо-сдаточных испытаний "Лотосу" осталось провести ещё семь, в том числе проверку стопоров, системы навигации, а также взвешивание для определения боевой массы

- заявил источник.

Напомним, что опытный образец 120-мм самоходного артиллерийского орудия впервые был показан в движении в начале июня прошлого года. Сегодня, т.е. 1 августа 2020 года, динамический показ "Лотоса" публике был произведен на полигоне "Алабино" (Московская область) в рамках торжеств, посвященных 90-летию Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Новейшее авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие "Лотос" создано на шасси БМД-4М и предназначено для Воздушно-десантных войск РФ. Масса - 18 тонн, скорость – до 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Боевой расчет - 4 человека. Скорострельность – 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – до 13 км.

САО "Лотос" призвано заменить стоящие на вооружении ВДВ 120-мм самоходные артиллерийско-минометные установки 2С9 "Нона" и ее модификации.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
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