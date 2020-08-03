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Российская газета

Сергей Шойгу: Наши десантники решат любые поставленные задачи

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Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Собственно, в том, что советская-российская десантура выполнит даже невыполнимые задачи никто не сомневается - ни у нас, ни за рубежом.

Русский десант для наших оппонентов порой кажется страшнее ядерного оружия. Просто потому, что они не могут понять структуру, схему, технологию этого "адского" оружия. Ну нет у них русского десантного духа! Именно об этом говорил сегодня в Алабино министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

- Сегодня Воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности -, - сказал на военно-спортивном празднике по случаю отмечаемого в воскресенье 90-летия ВДВ. - Во все времена воинам "крылатой пехоты" доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага

Сергей Шойгу напомнил, что за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Именно за беспримерный героизм и боевую выучку всем воздушно-десантным дивизиям присвоено почетное наименование "гвардейская". Это важно: зачислен в десант, даже если пока ничего не умеешь, обязан стать лучшим бойцом в мире. Иначе позор на всю жизнь, пусть даже об этом никто и не узнает. Так ведь никто и не знает об изгнанных с позором из русского десанта! Просто потому, что таких нет.

Министр рассказал, что беспримерную самоотверженность и стойкость "голубые береты" продемонстрировали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках.

Он выразил в этот торжественный день благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодежи.

По оценке Сергея Шойгу, нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей.


Михаил Фалалеев

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