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WarSpot

«Ягуар»-разведчик

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Источник изображения: warspot.ru

Jaguar — боевая разведывательная бронированная машина французской армии. Впервые прототип «Ягуара» показали в 2018 году. Это боевая машина нового поколения, и пока видео с ней сравнительно мало. Генеральный директорат вооружений Франции (DGA) показал ходовые испытания новой боевой машины на пересечённой местности.

Jaguar относится к классу EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance) и разрабатывается в рамках программы Scorpion для замены колёсных боевых машин AMX-10RCR и 6×6 Panhard Defense Sagaie, которые состоят на вооружении французской армии уже почти сорок лет. Всего планируется закупить 248 «Ягуаров».

Испытания боевой разведывательной машины Jaguar

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
AMX-10RC
Компании
Renault Trucks
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