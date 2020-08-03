«Ягуар»-разведчик

Jaguar — боевая разведывательная бронированная машина французской армии. Впервые прототип «Ягуара» показали в 2018 году. Это боевая машина нового поколения, и пока видео с ней сравнительно мало. Генеральный директорат вооружений Франции (DGA) показал ходовые испытания новой боевой машины на пересечённой местности.

Jaguar относится к классу EBRC (Engin Blinde de Reconnaissance) и разрабатывается в рамках программы Scorpion для замены колёсных боевых машин AMX-10RCR и 6×6 Panhard Defense Sagaie, которые состоят на вооружении французской армии уже почти сорок лет. Всего планируется закупить 248 «Ягуаров».

Испытания боевой разведывательной машины Jaguar