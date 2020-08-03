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ТАСС

Шойгу заявил, что бойцы российских ВДВ способны решать задачи любой сложности

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Флаг ВДВ
Флаг ВДВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Глава Минобороны РФ принял участие в военно-спортивном празднике по случаю 90-летия ВДВ

АЛАБИНО /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в настоящее время способны решать задачи любой сложности, убежден министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня Воздушно-десантные войска - это высокомобильный род войск, оснащенный новейшим вооружением и техникой, способный оперативно выполнять задачи любой сложности", - отметил он в субботу на военно-спортивном празднике по случаю отмечаемого в воскресенье 90-летия ВДВ.

По его оценке, "во все времена воинам "крылатой пехоты" доверяли самые сложные и ответственные задачи, которые они решали четко, оперативно и слаженно, безупречная выучка, доблесть и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага".

Министр напомнил, что за проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны тысячи офицеров, сержантов и солдат ВДВ награждены орденами и медалями, 296 человек удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Всем воздушно-десантным дивизиям присвоено почетное наименование "гвардейская".

Шойгу отметил, что беспримерную самоотверженность и стойкость "голубые береты" продемонстрировали в Афганистане, на Северном Кавказе, в Югославии и других горячих точках. "В этот торжественный день хочу выразить благодарность ветеранам, которые стояли у истоков славных традиций нерушимого десантного братства, продолжают оставаться в строю и передают свой бесценный опыт молодежи", - сказал Шойгу, поздравив участников и зрителей праздника с днем ВДВ.

По его оценке, "нынешнее поколение воинов-десантников, как и прежде, отличает безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало добиваться поставленных целей".

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Персоны
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