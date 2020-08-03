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Военное обозрение

ВСУ продолжают получать бронетранспортёры БТР-4 из некачественной стали

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Источник изображения: https://www.sq.com.ua/

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили еще четыре бронетранспортера БТР-4Е в рамках просроченного контракта. Техника была изготовлена и передана Харьковским КБ машиностроения (ХКБМ).

Как заявили в "Укроборонпроме", поставленные ВСУ БТР-4Е являются предпоследней партией, изготовленной в рамках просроченного контракта на 45 бронетранспортеров. Последняя партию также из 4-х БТР-4 планируют передать ВСУ в августе. В дальнейшем ХКБМ займется производством БТР-4 для Нацгвардии уже в рамках другого контракта, но также просроченного.

Таким образом, заявляют в Минобороны Украины, военные получили уже 41 бронетранспортер БТР-4 по контракту 2016 года. Новые бронетранспортеры поступят на вооружение 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая должна была полностью перейти на БТР-4 еще несколько лет назад.

Напомним, что ранее на Украине вспыхнул скандал, касающийся производства "новейших" бронетранспортеров БТР-4Е. Как оказалось, Харьковское КБМ закупало для создания бронетехники не соответствующую по ряду параметров сталь. В итоге выяснилось, что вместо стали украинского производства для создания БТР-4Е закупалась зарубежная сталь по весьма запутанной схеме. В ходе разбирательства удалось установить, что сталь была не украинская, а финская, причём шла она через польскую фирму - "прокладку".

Через некоторое время оказалось, что субподрядчик, в лице которого выступил Лозовский завод, провалил заказ, изготовив вместо 48 корпусов бронетранспортёров менее половины – 20 единиц.

В конце 2019 года Укроборонпром возобновил работы в рамках данного контракта, однако в январе 2020 года вспыхнул новый скандал: компания ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" поставила на ХКБМ три первых бронекорпуса для БТР-4Е новой партии. Все бронекорпуса пришли с браком - на них обнаружены трещины и некачественная сварка. Все новые корпуса изготовлены с использованием украинской стали марки "71", не соответствующей по ряду параметров для изготовления броневых корпусов, однако они были приняты 85-м военным представительством Минобороны Украины

Сообщений, что некачественную сталь для бронекорпусов БТР-4Е заменили какой-нибудь другой, более подходящей, не поступало. Таким образом можно констатировать, что производство бронетранспортеров по-прежнему ведется из некачественной стали.

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Польша
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Финляндия
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ХКБМ Морозова
Проекты
2020-й год
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