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«Штилем» по «Прогрессу»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны России опубликовало видеоролик прошедших в Чёрном море двусторонних учений, в ходе которых зенитный ракетный комплекс «Штиль» фрегата «Адмирал Эссен» успешно сбил запущенную береговым комплексом«Утёс» ракету «Прогресс».



В ходе прошедших в Чёрном море двусторонних учений, отмечает Министерство обороны РФ, расчёты противовоздушной обороны корабля взяли воздушную цель на сопровождение и успешно поразили её на заданной дистанции и высоте. Результаты стрельб, траектория полёта ракеты-мишени комплекса «Утёс» и её поражение корабельным зенитным ракетным комплексом фиксировались беспилотными летательными аппаратами.

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» уничтожил ракету «Прогресс», пущенную береговым комплексом «Утёс», при помощи зенитного ракетного комплекса «Штиль». Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, где проводились ракетные стрельбы, были закрыты для судоходства. Береговой противокорабельный оперативно-тактический комплекс «Утёс» был разработан советским ОКБ-52.

Создание «Утёса» было начато в 1961 году в соответствии с постановлением Совета министров СССР, им планировалось оборудовать существующие базы в Крыму («Объект-100») и на острове Кильдин в Баренцевом море («Объект-101»). Многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль» корабельного базирования с вертикальным стартом предназначен для осуществления круговой обороны корабля от всех средств воздушного нападения и для нанесения ударов по наземным и надводным целям.

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Россия
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