5 лет Воздушно-космическим силам России

В Российской Федерации отмечается пять лет со дня создания нового вида вооруженных сил - Воздушно-космических сил (ВКС).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в поздравлении с годовщиной заявил, что за счет создания ВКС Россия повысила возможности системы противоракетной и противовоздушной обороны.

«Формирование нового вида Вооруженных сил позволило усилить орбитальную группировку, повысить возможности системы противоракетной и противовоздушной обороны, оснастить войска перспективными образцами вооружения и военной техники», - говорится в приказе министра.

По словам Шойгу, личный состав ВКС РФ надежно защищает национальные интересы России в воздушно-космической сфере, развивает авиационную инфраструктуру и эффективно борется с международным терроризмом в Сирии.