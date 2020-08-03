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ТАСС

Европейские спутники будут контролировать выбросы углекислого газа

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

До конца 2025 года планируют запустить два идентичных спутника, которые позволят распознавать источник выбросов углекислого газа

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Европейское космическое агентство подписало в пятницу контракт с немецкой компанией OHB System AG на разработку спутников для наблюдения за выбросами углекислого газа, вызывающими парниковый эффект, в рамках программы Copernicus. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства, штаб-квартира которого находится в Париже.

Стоимость контракта, по которому OHB System AG является генеральным подрядчиком, составляет €445 млн. "Поскольку объем углекислого газа в атмосфере приближается к невиданным ранее уровням, необходимость мониторинга источников выбросов становится еще более актуальной", - указывается в пресс-релизе.

Планируется, что в рамках миссии до конца 2025 года будут запущены два идентичных друг другу спутника, которые позволят распознавать источник выбросов углекислого газа. "Важно отметить, что миссия станет первой для измерения выбросов в атмосферу CO2 именно в результате деятельности человека", - подчеркивается в сообщении ЕКА.

"Подписание контракта позволит нам двигаться дальше в развитии миссии, - заявил директор программы ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли Йозеф Ашбахер. - Очевидно, что все мы обеспокоены изменением климата. Миссия CO2M призвана изменить ситуацию в области мониторинга выбросов с тем, чтобы вся ключевая информация была доступна для выработки соответствующей политики".

Европейская программа

Программа спутникового мониторинга Copernicus была одобрена и профинансирована Европарламентом в 2013 году и осуществляется с 2014 года, когда в ее рамках с космодрома в Куру российской ракетой "Союз" был произведен запуск первого спутника - Sentinel-1A.

Copernicus - это проект наблюдения за поверхностью Земли из околоземного космического пространства. В рамках программы проводится последовательный запуск целой группы спутников в период с 2014 по 2020 год. Эти аппараты на околоземных орбитах позволяют вести широкие наблюдения за окружающей средой, погодой, климатом Земли, а также отслеживать и своевременно прогнозировать крупные стихийные бедствия и катастрофы по всему миру.

Полученная информация позволяет смягчать, а по возможности и предотвращать разрушительные последствия различных катаклизмов на планете.

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Германия
Россия
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Евросоюз
Изменение климата
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