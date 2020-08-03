Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): «удар в лицо другу»

Объявленный Дональдом Трампом вывод трети американского воинского контингента из Германии вызвал критику в самих США и даже в собственной партии Трампа. «Огромная ошибка», «отсутствие стратегического мышления», «угроза национальной безопасности» — планы Трампа возмутили многих. Почему?

Критика в адрес Трампа за планы по выводу американских войск из Германии слышна даже в рядах его собственной партии. Так что эти планы оказались под угрозой. Ведь на их реализацию президенту нужны деньги, которые предоставляются только с согласия Конгресса

Объявленный правительством Дональда Трампа вывод трети американского воинского контингента из Германии вызвал критику в самих Соединенных Штатах. Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни (Mitt Romney) назвал намерение вывести 12 тысяч солдат из Германии "огромной ошибкой". Ромни, один из критиков Трампа в рядах его собственной партии, написал в среду в Твиттере: "Это удар в лицо другу и союзнику".

Другой сенатор-республиканец Бен Сасс (Ben Sasse) упрекнул президента в "отсутствии стратегического мышления". Сасс подчеркнул: "Американские солдаты размещены по всему миру не как дорожные полицейские или социальные работники - они мешают экспансии худших режимов в мире, в первую очередь китайского и российского". Бывший советник Трампа по безопасности Джон Болтон (John Bolton) раскритиковал своего прежнего шефа за то, что тот "посылает нашим противникам неверные сигналы и ослабляет наших союзников перед лицом растущих глобальных угроз".

Жесткая критика раздается и со стороны демократов. Председатель комитета по международным вопросам в Палате представителей Элиот Энгель (Eliot Engel) заявил о "тяжелом ударе", нанесенном Трампом по Германии и НАТО. По его словам, Трамп делает все, чтобы понравиться российскому президенту Владимиру Путину и навредить Ангеле Меркель - "настоящему демократическому лидеру".

Министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) в среду объявил, что США намерены максимально оперативно вывести из Германии около трети своих военных. Примерно половина из этих 12 тысяч солдат вернутся в Америку, а 5,6 тысяч будут передислоцированы в другие страны НАТО. Кроме того, по его словам, запланирована переброска двух командных пунктов. Ранее американское руководство говорило о сокращении контингента в Германии на 9,5 тысяч солдат.

Свое решение Трамп еще в июне обосновал тем, что Германия, по его мнению, недостаточно средств тратит на оборонительные цели. В среду он вновь обвинил Берлин в том, что его военные расходы составляют менее 2% от ВВП. "Германия ведет себя нерадиво, - подчеркнул президент США. - Германия должна НАТО миллиарды и миллиарды долларов". Кроме того, он добавил относительно экономических последствий вывода американских войск: "Теперь Германия говорит, что это плохо для ее экономики. Что ж, зато хорошо для нашей".

Страны-члены НАТО несколько лет назад договорились, что их военные расходы к 2024 году должны быть увеличены до 2% от ВВП каждой страны. Германия к настоящему моменту довела это значение до 1,38%, но это все еще существенно меньше, чем 2%. США, несмотря на значительно больший ВВП, тратят на оборону около 3,4%.

Непонятно, будет ли план Трампа реализован, как он того хочет. Как Верховный главнокомандующий армии США он может отдать соответствующий приказ. Но для его реализации нужны деньги, предоставление которых должно быть одобрено Конгрессом. При этом в парламенте уже сейчас заметно сопротивление. И вышеупомянутая реакция республиканцев стала лишним тому подтверждением.

Причем критика по поводу планов по выводу войск из Германии раздавалась еще даже до их официального оглашения. По мнению однопартийцев Трампа, этот шаг стал бы "угрозой национальной безопасности США". Об этом заявили в письме президенту лидеры республиканцев в международном комитете Палаты представителей Майкл МакКол (Michael McCaul) и пять его республиканских коллег. По их словам, они весьма обеспокоены тем, что сокращение контингента в Германии ослабит НАТО и будет выгодно России.

Точного плана пока нет

В среду стало понятно, что планы Трампа коснутся в первую очередь трех военных баз на территории федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Командный центр войск США в Европе должен быть перенесен из Штутгарта в бельгийский Монс, где находится одна из двух штаб-квартир НАТО. Кроме того, не исключено, что из Штутгарта будет также выведено командование сил в Африке, однако, пока непонятно, куда. 4,5 тысяч солдат покинут баварский Фильзек неподалеку от огромного полигона Графенвёр в Верхнем Пфальце и отправятся домой, в США.

Соединение из 20 истребителей F-16 вместе с пилотами, механиками и вспомогательными силами будет переброшено из Эйфеля в Рейнланде-Пфальце в Италию. Туда же отправятся два батальона американских солдат - правда, пока не известно, откуда именно. Один батальон состоит из 300-1000 солдат армии США.

Эспер сказал, что некоторые планы, возможно, будут реализованы в течение нескольких недель, но для других изменений потребуется больше времени. Точного временного плана он пока не представил. По предварительным оценкам, реализация этих намерений обойдется, по словам Эспера, в сумму в пределах 10 миллиардов долларов.

Координатор по трансатлантическому сотрудничеству в правительстве Германии Петер Байер (Peter Beyer) назвал планы Трампа "горькими для тех общин, округов и федеральных земель, которых они коснутся". Сокращение американского контингента "не отвечает интересам безопасности Германии и НАТО, а также не имеет геополитического смысла для США", подчеркнул он в интервью информационному агентству DPA. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) сказал: "Это, к сожалению, осложнит отношения между Германией и США. При этом никакой военной пользы от этого шага не просматривается".

Левая партия, однако, приветствовала возможный вывод американских войск. Член фракции Зевим Дагделен (Sevim Dagdelen) призвала Трампа вывести и всех остальных солдат, "а заодно прихватить и американское ядерное оружие".

В годы холодной войны американские силы в ФРГ считались гарантом безопасности тогдашней Западной Германии. Тогда их численность временами достигала 250 тысяч солдат. После падения Берлинской стены она была, однако, существенно сокращена. Но Германия по-прежнему остается второй страной в мире по количеству американских военных на своей территории после Японии.