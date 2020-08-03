Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход

Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в составе отряда - большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома".

Более двух месяцев военные суда будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этот период предусмотрены заходы в ряд портов иностранных государств.

Инесса Доценко