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Российская газета

Боевые корабли Тихоокеанского флота вышли в дальний поход

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БПК Адмирал Виноградов
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Источник изображения: Минобороны РФ

Отряд боевых кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, в составе отряда - большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", а также большой морской танкер "Борис Бутома".

Более двух месяцев военные суда будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этот период предусмотрены заходы в ряд портов иностранных государств.


Инесса Доценко

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Трибуц
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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